Рада отказалась признать "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями

Во вторник, 16 января, депутаты Верховной Рады не смогли утвердить решение о признании "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями.

В рамках голосования за поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса, только 76 нардепов из 340 присутствующих в зале проголосовали за предложение Оксаны Корчинской назвать "ЛНР" и "ДНР" террористами.

В тексте поправки говорилось о том, что представители "ЛНР" и "ДНР", которые осуществляют управление на оккупированных территориях Украины, признаются террористическими организациями.

Напомним, утром 16 января в центре Киева представители организации "Свободные люди" провели акцию Марш "Стоп Реванш". В результате столкновения с полицией есть пострадавший.