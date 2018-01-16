В полиции обвинили митингующих: под Радой применили слезоточивый газ, бросали брусчатку, есть пострадавший

Во вторник днем, 16 декабря, в Киеве у стен Верховной Рады митингующие подожгли принесенные ими пять автомобильных шин, когда спасатели пытались их потушить, участники акции применили против правоохранителей слезоточивый газ, бросали брусчатку.

В результате инцидентов пострадал один правоохранитель, за нарушение публичного порядка в полицию доставлен один митингующий, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

"По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Пока ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме", — добавили в ведомстве.

Ранее в Киеве на площади Конституции напротив центрального входа в здание Верховной Рады произошла стычка между митингующими и правоохранителями. Узнать больше о случившемся можно здесь.

В столицы возле здания Рады были усилены меры безопасности, установлены металлические рамки. У парламента несколько десятков человек собрались на митинг, они держат, в частности, флаги Украины и плакаты с символикой общественной организации "Свободные люди".

Напомним, 16 января парламент во втором чтении рассмотрит законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.