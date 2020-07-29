Украина и Россия чуть не помирились: журналист рассказал, почему у Зеленского не договорились с Кремлем

Россия планировала договориться с Ермаков с целью снятия санкций - Венедиктов / УНИАН

После назначений Дмитрия Козака куратором украинского направления в Кремле и Андрея Ермака главой Офиса президента Украины государства могли договориться об урегулировании российско-украинского конфликта на условиях Москвы, однако достичь компромисса так и не удалось. Россияне надеялись, что Ермак якобы будет действовать в этом вопросе в фарватере интересов Кремля.

Об этом рассказал главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам российского журналиста, Ермак и Козак могли договориться о разрешении конфликта между Россией и Украиной. Сторонам якобы даже удалось установить доверие. В Кремле надеялись, что компромисс поможет избавиться от санкций.

"После назначения Дмитрия Козака и Ермака были большие шансы в прорыве. Я не знаю, на каких условиях. Я не знаю, какие мандаты у них обоих. Но возникло то, что в международной политике называется доверием. Политическим, не личным. И у нас в Москве, в Кремле говорили: "Вот сейчас мы договоримся". Напоминаю: цель – санкции", - отметил Венедиктов.Читайте такжеЕрмак анонсировал переговоры в ТКГ с представителями ОРДЛО

Впрочем, как утверждает российский журналист, в определенный момент украинские оппозиционные политики заподозрили неладное и решили, что Ермак ведет переговоры с Россией не в интересах Киева. В итоге планы Кремля по снятию санкций провалились

"С точки зрения Украины – да (Ермак уступал). Но России этого не хватает. Я не читал документов, а слышал это в пересказе разного рода информированных людей. Ощущение (может быть, ошибочное), в Москве было таким: "О славный час, о славный миг, еще напор – и враг бежит". То есть думали, что мы договоримся – и санкции снимут", - подчеркнул Венедиктов.

Напомним, ранее бывший разведчик КГБ и однокурсник Путина Юрий Швец заявил, что Россия поставила Украине условие, согласно которому единственный человек, с кем будет разговаривать Кремль – это Андрей Ермак.