Вернуть Крым: Украина позвала Польшу в платформу по деоккупации полуострова

Кулеба пригласил Польшу в платформу по деоккупации Крыма / УНИАН

Украина ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по деоккупации Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба заявил после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, сообщает Европейская правда.

"Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса. Для этого у наших польских коллег есть все возможности", - сказал глава МИД Украины.

При этом Кулеба уточнил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Читайте такжеКулеба объяснил, почему в "минском формате" не поднимают вопрос КрымаНапомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация уже потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Действия российских оккупантов в Крыму требуют усиления давления на Москву.

По словам Кулебы, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация аннексированного Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы ему не удалось завершить незаконную оккупацию и он вернул полуостров Украине.