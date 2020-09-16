Арахамия поведал, будет ли Богдан участвовать в местных выборах

Арахамия рассказал, будет ли участвовать Богдан в выборах / УНИАН

В Слуге народа заявили, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан не будет учавствовать в местных выборах в октябре.

Об этом он сообщил в эфире программы Хард с Влащенко глава фракции Слуги народа Давид Арахамия.

"Такие слухи ходили очень долгое время, но мне кажется, что не пойдет. Если бы он это делал, но, наверное, правильно это было делать после интервью как-бы на хайпе, на пике, сейчас оно уже информационной волной подсмыто. Если бы он это делал, он сразу же моментально об этом бы и заявил", - отметил Арахамия.