Арестович рассказал, когда появится опасность вторжения РФ в Украину

Никто не пойдет в атаку против Украины, когда развернуты войска НАТО - Арестович / УНИАН

Вопрос полномасштабной российской военной угрозы в отношении Украины на данный момент и в ближайшее время не актуален. В мае-июне проходит активная фаза военных учений НАТО, поэтому россияне не пойдут в атаку против украинского государства. Опасность появится в конце августа – начале сентября, когда Россия снова начнет перебрасывать войска в рамках российско-белорусских военных маневров. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что сегодня в ближайшем будущем вряд ли можно говорить о намерении Москвы проводить военную операцию против Киева. В рамках активной фазы учений в мае-июне войска НАТО будут развернуты от Балтийского моря до Балкан. При таких условиях российского военного наступления на Украину не будет. Нынешние маневры РФ скорее направлены на создание сильной позиции Москвы перед встречей Путина и Байдена и с целью оказания давления на украинское государство.

"Никто не будет атаковать Украину в то время, как развернуты боевые порядки НАТО. "Красный период" будет в конце августа – начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска. А сейчас они в поле не простоят и трех недель, потому что начнется разложение войск. Войска нельзя держать без дела в поле. Это просто создание, как россиянам кажется, сильной позиции накануне встречи с Байденом и попытка давить на нас", - считает Арестович.Читайте такжеШойгу объявил об усилении войск РФ и выдвинул обвинение НАТО

Кроме того, он полагает, что стягивание войск к украинским границам является стратегическим шагом России по распространению дезинформации. Однако РФ вряд ли обладает ресурсами для проведения масштабной военной кампании.

"Если внимательно посмотреть послание Путина, то видно, что он в пассивно-агрессивной позиции. Он защищается. 95% – это внутренний порядок дня. Он сказал беспрецедентную фразу за 20 лет управления Россией – сказал, что Россия выступает за бесконфликтную политику. Мой диагноз, моя личная оценка – Россия не имеет никаких потуг не только проводить полномасштабный конфликт, а даже как-либо долго выдерживать гонку вооружений", - подчеркнул Алексей Арестович.

Войска России у границ Украины