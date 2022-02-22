Атака РФ и бездействие в ООН: Украина готовит контрудар из-за нарушения "Будапешта"

Украина будет принимать меры из-за ситуации с нарушением Россией положений Будапештского меморандума / Фото Reuters

Российская Федерация продолжает нарушать взятые на себя обязательства в рамках Будапештского меморандума. Речь идет о гарантиях неиспользования силового воздействия в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины и невыполнении обещания о немедленных действиях со стороны Совбеза ООН с целью предоставление помощи государству, которое отказалось от ядерного оружия и стало жертвой агрессии. Официальный Киев инициировал консультации в рамках "Будапешта" и будет принимать меры по обеспечении собственной безопасности.

Как сообщает пресс-служба МИД, Украина 21 февраля инициировала консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума, которые гарантировали Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

Читайте также"Будапешт" + Турция и Китай или пересмотр Россией границ: политик предупредил Украину"21 февраля 2022 года во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и в соответствии со ст. 6 Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештского меморандума) от 5 декабря 1994 года МИД Украины направило официальные запросы с требованием относительно проведения немедленных консультаций высокого уровня между Украиной и странами-гарантами безопасности Украины относительно неотложных действий по снижению напряжения и безопасности Украины", - отмечается в сообщении.

Россия нарушила свои обязательства в рамках Будапешта

В дипломатическом ведомстве указали, что Москва продолжает нарушить свои обязательства по Будапештскому меморандуму.

В частности, Россия отказалась от обещания "воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций" (пункт 2 Меморандума)".

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Читайте также"Дипломатическая катастрофа": эксперт объяснил слова Зеленского по "Будапешту"Кроме того, в МИД отметили, что Россия нарушила свое обязательство "добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью предоставления помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или об угрозы агрессией с использованием ядерного оружия" (пункт 4 Меморандума)".

Как намерен действовать Киев

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в зависимости от того, какими в итоге будут результаты консультаций в рамках "Будапешта", Украина решит вопрос по дальнейшим мероприятиям, направленным обеспечение собственной безопасности в условиях противостояния российской агрессии.

Украина требует гарантий в рамках "Будапешта"

Секретарь СНБО Алексей Данилов декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом украинского государства. По мнению чиновника, Киеву следует предоставить компенсацию за отказ от ядерного оружия.

Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства-гаранты Будапештского меморандума остановить агрессивную политику России. Как полагают они, такой шаг продемонстрирует, что соглашение не было обманом Киева.

19 февраля президент Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции рассказал об инициативе Киева о проведении консультаций в рамках Будапештского меморандума. Если дискуссии не будет, или она не даст результатов, Украина поставит под сомнения обязательства стран, предоставивших государству гарантии.

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