Выборы в Беларуси: Олег Ляшко объяснил, почему поздравил Лукашенко и "дал заднюю"

Олег Ляшко признал, что поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, а потом удалил поздравление / УНИАН

Бывший народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что сам сначала поздравил в соцсети действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на президентских выборах 2020, а потом удалил пост.

Политик в эфире телеканала Украина 24 рассказал, что удалил поздравление после того, как увидел расправу силовиков над протестующими.

Ляшко сказал, что сначала поздравил Лукашенко, поскольку ему нравится политика белорусского лидера в плане защиты экономических интересов своей страны, по отношению к собственному производству, по отношению к селу, к собственной экономике.

Народный избранник добавил, что поздравление было ошибкой.

"В том посте... я осудил кровопролитие. Но не понимал его масштабы. Когда утром посмотрел – уже после того поста – у меня был шок. Я за порядок и никак не уменьшаю экономические заслуги Лукашенко. Там маленький человек живет несравненно лучше, чем здесь. Однако, никакие заслуги не стоят крови людей...", – добавил политик.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на "Майдан" в Беларуси: дал Минску несколько советовНапомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После того, как закончилось голосование и были объявлены результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочно лидирует Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста.

Силовики жестко расправлялись с протестующими, появилась информация о первой жертве.

Бывший член Радикальной партии, экс-нардеп Игорь Мосийчук 10 августа написал, что Олег Ляшко первым из украинских политиков признал "сфальсифицированные на крови" выборы в Беларуси – поздравил в Facebook "узурпатора" и "тирана" Александра Лукашенко с победой. Потом пост с поздравлением пропал со страницы Ляшко в Facebook.