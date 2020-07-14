Беларусь и Россия достигли договоренностей о поставках нефти

Беларусь подписала три соглашения с Россией по сотрудничеству в энергетической сфере / Reuters

Официальные Москва и Минск подписали три договора, регулирующие отношения России и Беларуси в энергетической сфере. Один из документов связан с поставками российской нефти, два других фиксируют обязательства стороны по строительству Белорусской атомной электростанции.

Об этом сообщает Коммерсант.

Документ был подписан главами правительств двух стран – Михаилом Мишустиным и Романом Головченко.

"Сегодня подписано три международных документа. Это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. Отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности, нефти в Республику Беларусь", - заявил премьер-министр Беларуси Головченко.

По словам белорусского премьера, Минск выиграл от договоренностей: по нефти заключили договор, регулирующий вопросы оплаты поставок энергоносителей, а по соглашению о строительстве АЭС Беларусь сможет сэкономить сотни миллионов долларов США.Читайте также"Это полное руки вверх": в Беларуси рассказали, как Россия хотела забрать власть у Лукашенко

Напоследок Головченко подчеркнул, что ожидается восстановление транспортного сообщения между двумя государствами.

В конце марта этого года Москва и Минск договорились об алгоритме формирования цены на поставляемую в Беларусь нефть. До этого действовал трехмесячный мораторий РФ на поставки топлива в Беларусь, так как Минск отказывался платить российским нефтяным компаниям премию к рыночной цене.

Беларусь тем временем в качестве альтернативы российской нефти начала импортировать топливо из США, Норвегии, Саудовской Аравии и Азербайджана.

Первая партия американской нефти была доставлена на территорию Беларуси еще 11 июня.

До этого Беларусь подписала с США договоренности о сотрудничестве в энергетической сфере.