СМИ узнали, признает ли Украина выборы в Беларуси

Украина не признает результаты выборов в Беларуси, узнали журналисты / Reuters

Стало известно, какую позицию Украина займет относительно президентских выборов в Беларуси, после которых начались кровавые акции протеста.

Украина не одобрит результаты выборов в Беларуси, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в Офисе президента.

По его данным, Киев не признает результаты белорусских выборов.

"Наш источник в ОП сообщил, что Украина не будет признавать выборы в Беларуси", – отмечается в сообщении.

Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером выборов является действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

Белорусская оппозиция утверждала, что во время избирательной гонки были масштабные фальсификации. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много задержанных и пострадавших.

По данным Центризбиркома Беларуси, на выборах Лукашенко получил более 80% голосов, а оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская – 5%.

Евросоюз не признал результаты выборов. В ЕС анонсировали введение санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.