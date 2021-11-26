Битва с РФ, вагнергейт, "война" с Ахметовым и стычка с Бутусовым: главное из марафона Зеленского

Зеленский проводит пресс-марафон в связи с экватором своей президентской каденции / Скриншот YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, проводит пресс-марафон в связи с экватором его президентской каденции. Глава государства пребывает на своей должности уже 2,5 года. Гарант оппонирует вопросам 30 журналистов украинских и зарубежных изданий.

Зеленский ответил на самые важные вопросы, которые интересуют общество. Речь идет о возможном военном вторжении РФ в Украину, законе о деолигархизации, слухах о военном положении, спецоперации по задержании боевиков ЧВК Вагнер, подготовке государственного переворота, конфликте с медиагруппой Украина и олигархом Ринатом Ахметовым, втором президентском сроке, отношениях с Россией и даже побеге из страны. Временами была серьезная дискуссия на грани конфликта.

Главред собрал для вас главные ответы президента на наиболее резонансные вопросы.

Борьба с олигархами

Президент Зеленский заявил, что в Украине началась большая война с олигархами. Банковая ставит перед собой задачу снижение влияния большого бизнеса на политический процесс и средства массовой информации.

"Вы видите, что были обещания. Некоторые из них мы выполнили, что касается деолигархизации – мы в начале большого процесса и большой войны… Мы ее (деолигархизацию, - ред.) только начали. Тут нет ничего личного – я к большому бизнесу отношусь с уважением по вопросу рабочих мест. Однако важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и влиял на медиа и влиял на политиков. Это очень важно, мне кажется", - сказал глава государства.

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Также он добавил, что есть и "красные линии" для крупного бизнеса.

"У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Ты не имеешь права покупать депутатов", - добавил Зеленский.

Военное вторжение России

По мнению Зеленского, вероятность полномасштабного военного столкновения России и Украины есть всегда, однако СМИ преувеличивают информацию. Украинская армия готова к отражению российской атаки.

"Считаю, что такая вероятность (широкомасштабного возобновления боевых действий) существует ежедневно, но считаю, что на крупных медиа-площадках сейчас идет запугивание, что будет война", - заметил Зеленский, напомнив, что война с РФ идет уже более семи лет. Мы должны быть готовы, но самое главное — у нас вызовы не только со стороны РФ, но и большие вызовы внутренние", - считает Зеленский.

Планы по государственному перевороту в Украине

Гарант рассказал о том, что 1-2 декабря на территории Украины планировался государственный переворот. По его словам, в распоряжении силовых структур есть запись между некоторыми людьми из Украины и России по поводу возможного участия в таких процессах олигарха Рината Ахметова. По мнению Зеленского, Ахметова втягивает в войну против украинского государства его окружение. Голоса Ахметова на аудиопленках нет.

"Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция. Его втягивают в войну против государства Украина", - полагает Зеленский.

Военное положение в декабре

Украинский гарант Владимир Зеленский утверждает, что информация о якобы введении в стране военного положения в декабре не соответствует действительности. Власти не намерены идти на такой шаг.

"Военное положение будет введено, он сказал. Для чего? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают уходить после фразы военное положение. Это я и говорю - война не со мной", - добавил он.

"Война" Медиа Ахметова с Зеленским

В контексте ситуации конфликта властей с медиахолдингом Рината Ахметова, президент вступил в словесную перепалку с журналистом Савиком Шустером. По его словам, из-за работы в том числе и Шустера происходит дестабилизация ситуации.

"Благодаря средствам массовой информации. Потому что информация доносится нашим людям благодаря СМИ", - сказал Зеленский.

В ответ прозвучало недоумение Шустера.

"Я считаю, что вы сейчас просто соревнуетесь в каком-то непонятном мне – я-то открыт – в риторике какой-то – я не понимаю, зачем. У вас есть ваша программа – вы там в формате мономонолога рассказываете, кто мы, что мы и что происходит в Украине. Мене кажется, этого достаточно. А здесь я готов ответить на любые ваши вопросы", - заметил Зеленский.

Также Зеленский назвал его "богатым журналистом" и обвинил в служении олигархам.

Об отсутствии планов по побегу из Украины

Президент Зеленский сказал, что он не собирается бежать из Украины или же принимать участия в революциях. В случае кризиса политик намерен продолжать свою работу.

"Хочу сказать, что я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко на гибели Небесной сотни, на бульдозер вылезать не буду… Буду в эти дни ждать всех, кто собирается. Буду работать на Банковой", - добавил гарант.

Вагнергейт

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию боевиков ЧВК Вагнера действительно была, однако эту историю полностью исказили, а ему "стыдно" за украинскую разведку. По словам президента, эта операция – личная инициатива была личной инициативой бывшего начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы.

"В целом я считаю, что это была операция под названием "Бурба". Когда я пришел (к власти) господина Бурбу я хотел уволить. Он руководил транспортом, когда разгоняли Майдан, когда он еще был на службе в СБУ. Но Петр Алексеевич решил его сберечь. Но он не разведчик, он СБУ-шник. Он бизнесмен. Но это же разведка, это не Бессарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом — он получал ту или иную информацию и на этом зарабатывал. И я про это знал. Да, это могут быть слухи, а может и нет", - считает гарант.

Кроме того, Зеленский назвал Бурбу "аферистом", "авантюристом" и "мелким человеком".

Глава государства сказал, что ему надоела история с вагнеровцами, а Украина не проводила эту операцию – государство в нее втянули.

"Мы не проводили эту операцию, нас в нее втянули. Что мог приказывать Ермак по спецоперации? У него нет полномочий! Мне просто надоела эта история…"Я уже вам не говорю, как русские отреагировали на это, как они радовались, что "уделали" нас. Мне стыдно за этот эпизод в жизни разведки", - отметил президент.

Запад призывает Украину к диалогу с Россией

Глава государства анонсировал телефонный звонок руководителя Офиса президента Андрея Ермака главе администрации президента РФ. На Западе хотят, чтобы Киев общался с Москвой. Украина готова к диалогу.

"Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией. Обязательно будет звонок. Они хотят контактов нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы совершенно не против", - добавил Зеленский.

Второй срок

Президент Зеленский сейчас не готов сказать, пойдет ли он на выборы главы государства в 2024 году. Ситуация будет зависеть от реализации его политического курса и уровня поддержки со стороны украинцев. Решение он примет, посоветовавшись с семьей.

"Я точно не решаю этот вопрос, будет решать общество. Я не принял такого решения. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции. Это связано будет с личностью, моей личностью как президента Украины", - добавил Зеленский.

Вина Турчинова и Порошенко в ситуации Крыма с Донбассом

Глава государства Владимир Зеленский считает, что Александр Турчинов, который был исполняющим обязанности президента в разгар событий начала войны с Россией, и пятый президент Петр Порошенко, виновны в том, что Украина потеряла Крым и Донбасс.

Причем, по мнению Зеленского, такого же мнения придерживается большинство украинцев.

"Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение. Мнение", - уверяет Зеленский.

Словесная перепалка с Бутусовым

Наиболее острым моментом марафона стала словесная перепалка президента с журналистом Юрием Бутусовым. Зеленский сказал, что Бутусов в свое время давал консультации по вопросам Министерства обороны, однако не получил должности и "обиделся".

При этом Зеленский сказал, что Бутусов слил информацию о спецоперации по ЧВК Вагнер, которую мог получить от бывшего начальника ГУР Бурбы, и опубликовал обстрелы боевиков на Донбассе из беспилотников Bayraktar. После публикации контратаки Украины, по словам Зеленского, российско-террористические войска усилили обстрелы, что привело к потерям на фронте.

"Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизнь и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговора, включая руководство ЕС, США, Британии, я провожу из-за вас. Вы первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконных формированиях оккупированного Донбасса... Что касается дронов. Я вам скажу на вашей совести гибели людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами", - заявил Зеленский.

Бутусов в ответ обвинил Зеленского во лжи и уходе от ответов.

"Вам про ваш стыд нечего сказать, про вашу ответственность. Очень стыдно, господин президент", - подчеркнул Юрий Бутусов.

План Украины по Донбассу

У Зеленского спросили, есть ли у Киева альтернативный план по Донбассу или другие варианты, кроме неэффективного минского процесса. Он ответил, что ситуация усложнилась из-за коронавируса, кризиса в энергетике и ситуации в Беларуси.

"Все не так просто, но затормозилось все...Мы сегодня еще не готовы рисковать ничем, это все бьет по нашей экономике", - считает президент.

Глава государства отметил, что в 2019 году он говорил о намерении искать альтернативы действующим договоренностям по Донбассу. До этого других вариантов, кроме "Нормандии" и "Минска", не было. Теперь есть надежда, что после переговоров с американцами ситуация изменится.

"Нормандский формат и "Минск" были единственным, что у нас есть. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее его начали, он сейчас идет. Будет ли результат у дипломатического пути с привлечением Соединенных Штатов, я считаю, что мы увидим", - предположил президент.

Однако когда будут результаты неизвестно. Политик отметил, что Минские соглашения не работают на полную мощность, но все же предотвращают большой военный конфликт.

"По Минску. Он не работает, но это единственное, что работало и даже режим прекращения огня, и даже после эскалации… Посмотрите, с начала режима прекращения огня… мне жаль всех этих 66 человек (погибших военных, - ред.), но это не тысячи. Я знаю, что это плохой результат, но из двух зол…", - подчеркнул гарант.

Ситуация с войсками РФ у границ Украины

Зеленский на фоне усиления военного присутствия у границ России обратился к русскоговорящим и заявил, что Киев не намерен воевать с Москвой. Все обвинения с российской стороны несостоятельны.

"Я по-русски хочу им сказать, что Украина не нападала никогда на Россию. Это очень важно слышать. Да у нас в голове такого нет, у людей", - заявил Зеленский.

По его словам, россияне должны обратить особое внимание на негативную риторику о якобы "атаках Украины на Россию".

"Я хочу сказать, что когда они говорят: эскалация возле границ с Россией, - это плохая история, плохая риторика. Потому что это не граница, а контактная линия между Украиной и оккупированной Украиной. Хочу обратить внимание на эту риторику, очень опасную, и русские пускай обратят внимание. Это не Россия - контактная линия, это временно оккупированная Украина (ОРДЛО)", - отметил Зеленский.

Впрочем, согласно точке зрения гаранта, нельзя сказать, что сейчас ситуация хуже, чем было весной этого года, когда Россия стянула войска к границам украинского государства.

"Я считаю, что ситуация точно не хуже, чем она была весной (текущего года). Я считаю, что количество военных там сейчас меньше. Я считаю, что их больше, чем в момент прекращение огня, о котором мы договаривались (летом 2020 года) Это мы видим, их больше, мы видим очень часто ротацию, то есть это именно для того, чтобы показывать нам, показывать информационно для спутника и других разведданных, что идет накопление. Мы видим также иногда увеличение техники - технику привезли, а затем отошли, чтобы видели, что накопление техники идет также", - полагает Зеленский.

Северный поток-2 и новое правительство Германии

Президент Зеленский надеется, что после прихода к власти нового правительства Германии максимально усилится давление на Москву, будут соблюдаться гарантии по транзиту газа, а также укрепляться энергетическое и экономическое сотрудничество.

"Я хотел бы, что Северный поток-2 был не просто оружием для РФ и не просто бизнесом для европейских стран, а чтобы мы были защищены", - говорит президент.

Также глава государства добавил, что 25 ноября он поговорил с Ангелой Меркель, которая подтвердила поддержку Украины новым правительством ФРГ.

Выборы в Украине в онлайне

Власти не прорабатывают вариант, при котором Верховная Рада будет выбирать президента Украины. Однако сценарий в будущем выборы могут проводиться в онлайн-формате. Причем не факт, что при помощи приложения Дія.

"Депутаты не будут выбирать президента Украины. Мы это не планируем, а как дальше - не могу это сказать. Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование, это не отменяет обычное голосование. Будет ли это через "Дию"? Вовсе не факт. Относительно онлайн-выборов вопрос прорабатывается", - сказал президент.

Зеленский об СНБО

Отвечая на вопрос о резонансных решениях Совета по национальной безопасности и обороны Украины президент сказал, что ведомство превратилось из "сбитого летчика" и стало эффективным инструментов.

Кроме того, Зеленский усомнился, что все, кто попадают в санкционные списки, являются "людьми".

"Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи. Я так считаю. Я не обо всех говорю. Да, это мое личное мнение. Потому что, если я не прав, то не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире", - сказал президент.

По его словам, на СНБО согласовываются и многие другие закрытые решения, которые являются закрытыми для государства и направлены на безопасности. Такие документы не могут быть обнародованы в силу специфики законодательства.

"О заседаниях СНБО. Есть две вещи: закрытые решения, их очень многое принимается и вы о них даже не знаете, потому что они направлены на безопасность нашего государства... Эти важные документы вы не сможете увидеть. Или увидите тогда, как пройдет время и их можно будет открывать. А другие решения СНБО, не проходящие в тайном формате, наше общество видит", - подчеркнул президент.

Марафон начался в 12:00. Изначально планировалось, что он будет идти 3 часа, однако мероприятие затянулось и длится уже почти 5 часов.