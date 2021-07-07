УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Будапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2

7 июля 2021, 17:38
Прослушать новость
Остановить

Газпром – это компания, которая часто не соблюдает свои обязательства, сказал Юрий Витренко.

Витренко
Украине нужны гарантии сохранения транзита газа в Европу после 2024 года - Витренко / УНИАН

Сохранение транзита газа через территорию Украины и предоставление соответствующих гарантий со стороны Евросоюза является оптимальным условием для запуска газопровода Северный поток-2. Киев не хочет, чтобы повторилась история с Будапештским меморандумом, связанная с отказом сторон-гарантов от своих обязательств. Европейские компании могут забронировать украинские мощности и получать газ на границе Украины с РФ. Требование Киева связано с тем, что Газпром часто не соблюдает свои обязательства. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

В ходе своего выступления на форуме Украина 30 в среду, 7 июля, он сказал о том, что Киеву должна быть предоставлена четкая гарантия сохранения транзита газа и после 2024 года, когда закончится контракт с российским Газпромом.

"Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину... Мы не хотим еще один Будапештский меморандум. Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с "Газпромом", - отметил Витренко.Читайте такжеГазпром устроил шантаж Запада: запуск Северного потока-2 в обмен на транзит газа через Украину

Как утверждает глава Нафтогаза, подобное требование украинского государства связано с тем, что работа с Газпромом предполагает существенное количеств рисков, так как Москва нередко не соблюдает свои обязательств по подписанным документам.

Также Юрий Витренко подчеркнул, что российский энергетический проект Северный поток-2 – это вопрос из области политики и безопасности, а не экономики.

Реклама

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией США заявлял, что Вашингтон и Брюссель должны остановить реализацию Северного потока-2. Российский энергетический проект, по его словам, является угрозой национальной безопасности украинского государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что после достройки первой нитки газопровода СП-2, Россия может пойти на провокации в отношении объектов критической инфраструктуры Украины, включая участок ГТС.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допускал ситуацию, при которой у россиян возникнут новые проблемы с введением в эксплуатацию Северного потока-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы России Вячеслав Никонов предположил, что США попробуют остановить СП-2 в том случае, если в Германии придет к власти Партия зеленых – политическая сила, которая выступает против реализации российского трубопровода.

новости России Газпром Нафтогаз Юрий Витренко Северный поток-2 транзит газа в Европу новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Будапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин КеннедиВ моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди "Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт"Я - король самолета": в Польше пилот Ryanair не пустил украинцев на борт Потопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной бедыПотопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной беды Чего ждать от России после принятия закона о коренных народахЧего ждать от России после принятия закона о коренных народах Гороскоп на июль 2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяцеГороскоп на июль 2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяце

Последние новости

18:36

"Оторваться от вымени Кремля": Мендель опубликовала фрагмент из своей грядущей книги

18:28

Очень хотел домой: львовянин сорвался с балкона, пытаясь попасть в свою квартиру

18:19

В НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в Альянс Видео

18:09

УЗ получит 130 электрогрузовых локомотивов французского производства - Тимошенко

17:59

Избиения в ВСУ: солдат рассказал об издевательствах сослуживцев и командира Видео

Реклама
17:56

"Укргазвыдобування" хочет закупить труб на 280 миллионов в обход Prozorro - СМИ

17:51

В МИД рассказали, как украинцы смогут ездить в Австрию через Венгрию Видео

17:38

Будапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2 Видео

17:26

Скандал в Киеве: в частной клинике подпольно торговали вакциной Pfizer Видео

17:21

Аномальная жара атакует: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео

17:20

Украинские ЛГБТ звезды, которые раскрыли свою ориентацию и гендер

17:04

"Ты гений, нет ты гений": после интервью Дмитрия Гордона с Дмитрием Гордоном Сеть взорвали мемы Фото Видео

16:56

Больницы Мариуполя и Покровская до сих пор получают кислород от меткомбината Ильича

16:54

Пиво, танцы и веселье: как футболисты сборной Украины отдыхают после Евро-2020 Видео

16:40

Газпром устроил шантаж Запада: запуск Северного потока-2 в обмен на транзит газа через Украину Видео

16:37

Головой – в борт катера: в Египте украинская туристка получила жуткие травмы на водном парашюте Видео

16:36

"У нас война и гибнут люди": Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом и Меркель Видео

16:27

Доставала телефон: в выгребной яме погибла 16-летняя одесситка

16:09

Самый простой рецепт в мире: ролл из лаваша на гриле Видео

15:45

Сотни мигрантов в день мчатся от режима Лукашенко: в стране ЕС объявили о войсках у границ Беларуси Видео

Реклама
15:35

Надувал горку: на популярном курорте от удара током погиб 22-летний работник аттракциона

15:27

Гороскоп на 8 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждут непреодолимые препятствия, обман и травмы Видео

15:20

Истыкал ножом двухлетнего ребенка: в Кривом Роге мужчина напал на сыновей экс-сожительницы Видео

15:16

Драка у посольства Беларуси в Украине: Минск выдвинул Киеву обвинение Видео

15:15

Огонь вслепую и женщина в квартире: новые детали задержания Голосеевского стрелка Видео

15:14

Со шнурками и меньшим каблуком: Минобороны разработало новые туфли для женщин-военных Видео

15:00

С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

14:55

Украина наносит санкционный удар по Беларуси: решение по вотчине Лукашенко утвердят у Зеленского Видео

14:43

В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди Видео

14:42

Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен в собственной резиденции Видео

14:26

"Херсонская Венеция": поселок региона регулярно затапливает Видео

14:15

Ани Лорак приехала в Киев записать песню на украинском языке

13:45

Скарлетт Йоханссон беременна во второй раз

13:40

Атака штамма "Дельта" на Украину: эксперт предупредил об еще одной опасности от COVID-19 Видео

13:36

В Минфине рассказали, что будет с экономикой Украины без очередного транша МВФ Видео

13:34

Военные корабли Британии у Крыма: у Путина отреагировали с тревогой Видео

13:21

Кубраков рассказал, как будет выстроена тарифная политика по грузоперевозкам УЗ

13:18

Atlas Weekend 2021: расписание на третий день фестиваля 7 июля

13:12

"Пошел на х*й": во Львове безбилетница напала на водителя автобуса Видео

12:50

Кристина Асмус призналась о полученной травме на ноге

Реклама
12:44

"Крупный бизнесмен": Данилов рассказал, почему решил не работать на Порошенко Видео

12:42

Куда в Европу украинским туристам можно уехать с прививками от COVID-19 и без: инфографика Видео

12:40

В Норвегии блогеров обяжут уведомлять о фото с ретушью

12:26

Стрельба в Киеве: в полиции рассказали, кто и почему стрелял в копов

12:11

Литва просит для Украины чётких планов для приближения к ЕС и НАТО Видео

12:00

Гороскоп для Овна на июль 2021: перемены и хождение по лезвию бритвы Видео

11:42

Банкам разрешили блокировать счета украинцев: как это будет работать и кого коснется

11:40

Перестрелка в Киеве: ранены двое копов, сам стрелок покончил с собой - СМИ

11:30

Военные корабли Британии окажутся у Крыма: в Лондоне сделали предупреждение России Видео

11:20

Потап поцеловался с Позитивом на сцене Atlas Weekend

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять