Будапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2

Украине нужны гарантии сохранения транзита газа в Европу после 2024 года - Витренко / УНИАН

Сохранение транзита газа через территорию Украины и предоставление соответствующих гарантий со стороны Евросоюза является оптимальным условием для запуска газопровода Северный поток-2. Киев не хочет, чтобы повторилась история с Будапештским меморандумом, связанная с отказом сторон-гарантов от своих обязательств. Европейские компании могут забронировать украинские мощности и получать газ на границе Украины с РФ. Требование Киева связано с тем, что Газпром часто не соблюдает свои обязательства. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

В ходе своего выступления на форуме Украина 30 в среду, 7 июля, он сказал о том, что Киеву должна быть предоставлена четкая гарантия сохранения транзита газа и после 2024 года, когда закончится контракт с российским Газпромом.

"Для нас важно физически сохранить транзит, чтобы он шел через Украину... Мы не хотим еще один Будапештский меморандум. Мы надеемся, что европейские компании забронируют соответствующие мощности и будут получать газ физически на границе Украины с Россией. Это будет гарантией того, что газ будет идти через Украину и после 2024 года, когда истекает текущий контракт с "Газпромом", - отметил Витренко.Читайте такжеГазпром устроил шантаж Запада: запуск Северного потока-2 в обмен на транзит газа через Украину

Как утверждает глава Нафтогаза, подобное требование украинского государства связано с тем, что работа с Газпромом предполагает существенное количеств рисков, так как Москва нередко не соблюдает свои обязательств по подписанным документам.

Также Юрий Витренко подчеркнул, что российский энергетический проект Северный поток-2 – это вопрос из области политики и безопасности, а не экономики.

Реклама

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией США заявлял, что Вашингтон и Брюссель должны остановить реализацию Северного потока-2. Российский энергетический проект, по его словам, является угрозой национальной безопасности украинского государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что после достройки первой нитки газопровода СП-2, Россия может пойти на провокации в отношении объектов критической инфраструктуры Украины, включая участок ГТС.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допускал ситуацию, при которой у россиян возникнут новые проблемы с введением в эксплуатацию Северного потока-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы России Вячеслав Никонов предположил, что США попробуют остановить СП-2 в том случае, если в Германии придет к власти Партия зеленых – политическая сила, которая выступает против реализации российского трубопровода.