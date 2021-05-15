Бутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах Путина

Россия может эвакуировать Медведчука, как Януковича в 2014 году - Бутусов / УНИАН

Журналист Юрий Бутусов полагает, что РФ может организовать побег Виктора Медведчука из Украины и предлагает изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Кроме того, как утверждает он, заявления президента РФ Владимира Путина о превращении украинского государства в "анти-Россию" – это угроза из-за уголовного дела, где подозреваемыми являются Путин, Медведчук, его бизнес-партнер Тарас Козак, а также замглавы АП РФ Дмитрий Козак.

На своей странице в социальной сети Facebook журналист пишет, что нельзя исключать сценарий, при котором Россия организует побег или эвакуацию Медведчука, как в недавнем прошлом произошло с Януковичем. Поэтому, считает блогер, Медведчука нужно поместить под стражу.

"После угроз Путина недопустимо содержать Медведчука под домашним арестом. Россия сделает все возможное для его спасения. Не исключено, что организует побег и эвакуацию, как в свое время Януковича. Медведчук должен содержаться под стражей", - полагает Бутусов.

По его мнению, комментарий Путина об аресте Медведчука следует воспринимать как угрозу в связи с уголовным делом против президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Тараса Козака и замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.

"Заявление Путина, что "Украину превращают в анти-Россию" - это угроза в связи с уголовным делом, где выдвинуты прямые подозрения против Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака, а также против самого президента Путин и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрия Козака", - утверждает журналист.

При этом он добавил, что Украина должна воспользоваться данной ситуацией, чтобы в рамках обмена вернуть украинских политических заключенных, которые находятся в России.Читайте такжеВ Слуге народа ответили на слова Путина о Медведчуке и предупредили РФ об ударе

"Нужно использовать Медведчука как обменный фонд – для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина истязают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны", - подчеркнул Юрий Бутусов.

Арест Виктора Медведчука