ЧП в Украине на границе с Беларусью и атака мигрантов: эксперт резко разнес действия Киева

Мигранты у границ Польши стремятся попасть в Германию, а не в Украину – эксперт / Reuters

Власти серьезно усложняют ситуацию, связанную с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Проблеме уделяется слишком много внимания, тогда как оснований для введения чрезвычайного положения в областях, граничащих с Беларусью, нет, а мигранты вряд ли будут штурмовать кордоны Украины. Об этом заявил бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

"Очень сильно усложняем... Мне жаль украинский народ, который информационно обманывают. Ситуация на белорусско-польской границе. Мы подняли большой хайп, мы сделали выездное заседание СНБО в Луцке, бронетанковые подразделения, оборона, возможное введение чрезвычайного положения в областях, которые возле границы с Беларусью... Откуда это? Я хочу успокоить людей. Никаких оснований нет. Даже близко представить себе это невозможно...", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.

Читайте также"Уничтожение мигрантов и диверсантов": в Сети появилось фейковое заявление ВСУПо его словам, власти пугают украинцев чрезвычайным положением, в то время как мигранты на границе Польши не вооружены, и стремятся в Германию, а в не в Украину. Поэтому для украинского государства здесь угрозы нет.

"Есть там 3 или 4 тыс. этих человек из арабского мира. Они не вооружены, приехали, чтобы купить билет не в Минск, а по большому счету – в Германию. И они от этого билета не откажутся. Этот билет стоит им жизни. Им билет в Украину не нужен. Поэтому угроз от них для нас нет. Они не уйдут в Украину. Гипотетически представить, что не пускает Польша – прийти в Украину – уйти в Польшу… Но Польша и здесь не пустит… Где угроза Украине? Ноль", - подчеркнул Василий Вовк.

Угроза атаки мигрантами границ Украины

Посол в Польше Андрей Дещица ранее заявил, что нелегальные мигранты могут попытаться осуществить прорыв и у границ Украины. Это может произойти в том случае, если их попытка попасть на территорию польского государства не увенчается успехом.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также предупреждал Киев о потенциально опасном сценарии, связанном с возможной атакой мигрантов на границы Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что у Киева достаточно ресурсов, чтобы отбить потенциальную атаку мигрантов на границу Украины.