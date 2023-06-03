Дефолт отменяется: Байден подписал закон и "спас" Америку

США были на пороге первого в истории страны дефолта. Байден убрал "потолок" долга правительства США.

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В США пропала угроза дефолта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Америка могли погрязнуть в жизнь в условиях настоящего дефолта, который мог произойти за всю историю страны. Однако этого можно уже не ждать. Президент США Джо Байден подписал закон, которым приостанавливает "потолок" государственного долга. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что долг правительства США составит 31,4 триллиона долларов до 1 января 2025 года.

Документ также увеличивает лимит госдолга со 2 января 2025 года. Это якобы необходимо для учета обязательств, которые были выпущены во время периода приостановления.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что у США заканчиваются деньги, выделенные на военную помощь Украине. Из 36 миллиардов долларов оставалось только 6 миллиардов долларов. Эти деньги могли закончиться уже в июле этого года.

Позже стало известно, что Пентагон на 3 миллиарда долларов переоценил стоимость военного оборудования, которое ранее было отправлено в Украину. Таким образов, ВСУ получат больше оружия. Ошибка якобы произошла в результате присвоения более высокой стоимостью, чем было оправдано. Это оружие было взято из американских запасов и отправлено в Украину.

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