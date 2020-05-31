Миллионные доходы и благотворительность: Порошенко показал декларацию

Порошенко показал декларацию за 2019 год / Скриншот

Декларация Порошенко - за 2019 года бывший президент Украины задекларировал 773 млн гривен доходов, заплатил почти 188 млн грн налогов и более 200 млн - направил на благотворительность и социальные проекты.

Как пишет пресс-служба Порошенко, львиную долю составили обложенные дивиденды в сумме более 606 млн грн. Они не выплачивались с 2014 года. Накопленная за долгое время сумма была перечислена лишь в конце 2018 - начале 2019 с целью дальнейшего прозрачного финансирования Порошенко собственной предвыборной кампании.

33 млн 84 тыс. грн Порошенко получил от продажи акций Международного инвестиционного банка. Почти 16 млн грн составляют проценты по депозитам.

6 млн 185 тыс. грн составили компенсация морального вреда и возмещение судебных расходов в процессе с компанией Би-Би-Си за распространение ею недостоверной информации.

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Как отмечается, закон требует декларировать как прибыль возврат стоимости ОВГЗ, и Порошенко записал соответствующую сумму в 108 млн 703 тыс. грн. Сам же инвестиционный доход, то есть собственно доход, составил не 108, а 4 млн 609 тыс. грн.

Подавляющая часть расходов Порошенко за 2019 год - 584 млн 414 тыс. грн - его вклад в предвыборный фонд.

Как отмечается, общие расходы компаний семьи Порошенко на благотворительность и социальные проекты в 2019 году составили около 200 млн грн. Форма декларации не предусматривает декларирование расходов, осуществленных со счетов юридических лиц, в которых владельцем является декларант или члены его семьи. Именно потому Порошенко не смог отразить эту сумму в электронной декларации. Как и более 100 млн грн, которые уже в 2020 году потрачено на борьбу с пандемией коронавируса.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, в 2019 году сократилось до 28. Права конечного бенефициара остальных компаний передано и отражено в декларации Алексея Петровича Порошенко, который прекратил политическую деятельность.

Как ранее писал Главред, президент Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год. Доход главы государства и членов его семьи за этот период составили более 28,6 миллионов гривен.