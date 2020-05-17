Дело МН17: в МИД Украины поведали, когда ждать громких приговоров

Выснилось, когда ждать приговоров по делу МН17 / Фото: Reuters

В громком деле о катастрофе малайзийского рейса MH17 в 2014 году приговоров следует ждать еще не скоро.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью Радио Свобода, подобные расследования не происходят быстро, поэтому приговоров следует ждать как минимум несколько лет. Он отметил, что скорость процесса не должна навредить качеству приговоров.

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"Приговоров следует ждать как минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна повредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество", - заявил Енин.

Заместитель главы МИД пояснил, что целью украинской стороны является привлечение к ответственности высшего военного и политического руководства Российской Федерации за нарушение международного права.

"Наша цель - привлечение РФ и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе уничтожение малайзийского "Боинга", - отметил он.

Катастрофа МН17

Напомним, ранее сообщалось о том, что личности 13 свидетелей в деле о сбитом на Донбассе в 2014-м Боинге малазийских авиалиний рейса МН-17 будут засекречены – поскольку их здоровье и безопасность находятся под угрозой.

Также Главред писал, что в пределах временного оккупированного Донецка боевики группировки "ДНР" арестовали Леонида Харченко - одного из ключевых фигурантов по делу о сбитии малайзийского "Боинга" МН-17.