США заблокировали встречу Зеленского и Путина – дипломат

Зеленский намерен провести встречу с Путиным, однако у Байдена считают эту идею бессмысленной - дипломат / president.gov.ua

После приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев можно сделать вывод, что встреча президента Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным не состоится. Блинкен приезжал в Украину, чтобы объяснить Зеленскому, что такая идея является бессмысленной. Теперь подготовка и все разговоры о данной инициативе будут прекращены. Об этом заявил украинский политик и дипломат Роман Бессмертный.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что Блинкен приезжал в Киев с конкретной целью – убедить Зеленского отказаться от идеи по встрече с Путиным. Если бы не эта ситуация, госсекретарь США вряд ли посещал бы Украину.

"Если бы не эта не совсем умная идея встречи с Путиным, которая прозвучала из уст Зеленского, то, я думаю, что визита госсекретаря Блинкена не было бы", - считает Бессмертный.

По его словам, Блинкен объяснил Зеленскому бессмысленность идеи "смотреть в глаза" Путину и говорил о том, что такая встреча изменит ситуацию только в худшую сторону.Читайте такжеПутин публично сделал вид, что Зеленского не существует

"О том, что такая встреча - бессмысленна, не нужна, и она не приведет к минимизации напряжения, а наоборот усугубит ситуацию", - считает дипломат.

Также он добавил, что после переговоров Зеленского с Блинкеном подготовка к встрече президентов Украины и России и разговоры по этой теме будут прекращены.

"Этот визит (визит Блинкена), на самом деле, остановит любую какую подготовку и даже разговор о подобной встрече. Хотя, эти путаные ответы президента (на брифинге) и нежелание назвать Россию оккупантом, агрессором, врагом, свидетельствуют о том, что у него есть колоссальное желание "посмотреть в глаза" Путину", - подчеркнул Роман Бессмертный.

Переговоры Зеленского и Путина