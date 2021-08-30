Должность высокая: появились подробности об осужденном пожизненно сотруднике Минюста

Денис Малюська трудоустроил заключенную своим советником. / УНИАН

Министр юстиции Украины Денис Малюська в очередной раз удивил украинцев. Накануне в Facebook он написал, что принял на работу женщину с пожизненным лишением свободы. О том, кем работает преступница, выяснило издание "РБК-Украина".

Отмечается, что заключенная работает в Минюсте его советницей.

"Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", - сообщил источник СМИ.

При этом имени советника главы Малюськи не назвали.

Напомним, ранее Малюська сообщил, что пожизненного осужденного (а точнее осужденную) он на работу в Минюст таки взял, потому что такие люди нуждаются в общение с социумом и финансы тут отходят на второй план.

Также ранее он заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах. По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.