Украина даст согласие на русский язык на Донбассе: Кравчук озвучил главное условие

Украина в вопросе русского языка на Донбассе будет действовать в рамках Конституции - Кравчук / УНИАН

Киев может дать согласие на расширение права применения русского языка в Донецкой и Луганской областях. Однако решение данного вопроса не должно противоречить национальному законодательству, а о русском языке как втором государственном и речи быть не может.

Об этом глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук рассказал в интервью Украинскому радио.

По его словам, Украина уважает европейское законодательство относительно применения региональных языков, поэтому если в рамках таких положений возникнет потребность в реализации русского языка в регионе, государство будет готово пойти на такой шаг. Такие меры должны быть продиктованы Основным законом Украины.

"Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос согласно европейских законов о языках… Мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос применения. Потому что в Конституции предусмотрено, что государство будет делать все для того, чтобы национальные меньшинство и, прежде всего, русское меньшинство имели право развивать и применять свой язык. Это конституционный вопрос, а не придуманный", - сказал Кравчук.Читайте такжеКравчук рассказал, в каком случае поедет на оккупированный Донбасс

Политик подчеркнул, что Киев не исключает расширение права применения русского языка на Донбассе в условиях действующего украинского законодательства, но на утверждение русского языка как второго государственного Украина не пойдет.

Ранее Леонид Кравчук не исключил, что переговоры в рамках ТКГ по Донбассу могут быть перенесены из Минска по причине нестабильной ситуации в Беларуси. Украина может провести по этому вопросу переговоры со Швецией.