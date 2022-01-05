Эксперт рассказал о последствиях протестов в Казахстане для Украины

Казахстан утопает в протестах / REUTERS

Политический эксперт Александр Кочетков перечислил главные характерные особенности нынешних массовых протестов в Казахстане и сравнил происходящее там с Украиной и Беларусью.

"Причина — внутренняя, как и в Украине, и в Беларуси. Это, прежде всего, явная несправедливость в распределении общественных богатств. Плюс дурные решения власти без нормального объяснения их причин населению", - написал он Facebook.

Также Кочетков отметил, что протесты в Казахстане носят не экономический и не политический подтекст.

"И в Казахстане, и в Беларуси, и у нас активной частью протестов являются националисты, причем, радикализм казахов сравним с нашим "Правым сектором", - утверждает эксперт.

Кроме того, он также считает, что власть в Нур-Султане в разы слабее власти в Минске, а реальной поддержки у нее меньше, чем в свое время было у беглого президента Украины Виктора Януковича.

Реклама

"Казахи наиболее быстро, быстрее даже украинцев, перешли к прямому противостоянию с силовиками и захвату административных зданий. И часть силовиков уже предпочла не участвовать в таком противостоянии", - добавил политолог.

Также Кочетков отметил, что протесты в Казахстане давят по интересам РФ и Китая.

"Нас напрямую не касаются, но Украина на их фоне может уйти на второй план международной повестки. Чем может воспользоваться РФ", - написал он и спрогнозировал победу протестов и переформатирование власти с дальнейшей дерусификацией.

"Не думаю, что Кремль попытается аннексировать северные области Казахстана - сил недостаточно. Но беженцев оттуда будет множество, в том числе, и в Украину. К этому надо готовиться", - подытожил Кочетков.

Протесты в Казахстане

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Из-за массовых акций протеста президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00, он продлится с 5 по 19 января. Также режим ЧП будет действовать в Мангистауской области.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.