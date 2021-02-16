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Эксперты рассказали, могут ли из-за подозрения Шарию закрыть его партию

16 февраля 2021, 18:57
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Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя.

Анатолий Шарий
Партию Шария не закроют - Опора / Шарий.net

Объявление подозрения блогеру Анатолию Шарию не станет причиной для прекращения деятельности его партии, заявили в гражданской сети Опора.

"Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во вне судебном порядке ликвидации структуры через вручения подозрения ее лидеру даже по серьезному преступлению не предусмотрено законодательством", - подчеркнула глава Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

Согласно Конституции, образование и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения, запрещаются.

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При этом Айвазовская отметила, что закон О политических партиях предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет партии в случае нарушения требований относительно ее деятельности, установленных Конституцией.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а подозрения не является тем же, что и обвинительный приговор", - добавила она.

Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред:

  • Анатолию Шарию 16 февраля объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
  • Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).
  • Кроме того, Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.
  • Политолог Андрей Золотарев рассказал, как объявленное подозрение СБУ блогеру Анатолию Шарию в государственной измене повлияет на рейтинг президента Владимира Зеленского.

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