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Ермак рассказал, куда Зеленский поедет на Новый год 2021

28 декабря 2020, 16:39
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Судя по всему, выезжать за пределы Украины президент на новогодние праздники 2021 не собирается.

Стало известно, где Зеленский проведет новогодние праздники 2021
Стало известно, где Зеленский проведет новогодние праздники 2021 / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отпразднует Новый год 2021 в президентской резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области, заявил глава Офиса президента Андрея Ермака.

"По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте", – сообщил Ермак журналистам.

Напомним, новогодние праздники 2020 Зеленский вместе с семьей провел в Омане, куда вылетел после празднования Нового года 2020 в Украине.

Ранее стало известно, о чем Зеленский будет говорить в новогоднюю ночь. Источник в ОП раскрыл детали​, что видеообращение президента должно пройти под лозунгом "надежды".

Новый год 2021: последние новости

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