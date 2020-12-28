Ермак рассказал, куда Зеленский поедет на Новый год 2021

Судя по всему, выезжать за пределы Украины президент на новогодние праздники 2021 не собирается.
Украинский лидер Владимир Зеленский отпразднует Новый год 2021 в президентской резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области, заявил глава Офиса президента Андрея Ермака.
"По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте", – сообщил Ермак журналистам.
Напомним, новогодние праздники 2020 Зеленский вместе с семьей провел в Омане, куда вылетел после празднования Нового года 2020 в Украине.
Ранее стало известно, о чем Зеленский будет говорить в новогоднюю ночь. Источник в ОП раскрыл детали, что видеообращение президента должно пройти под лозунгом "надежды".
Новый год 2021: последние новости
- 19 декабря в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади. Без "сюрпризов" не обошлось. Сразу после торжественного зажжения главной елки страны, вспыхнуло украшение на новогоднем дереве. Возгорание оперативно ликвидировали.
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Автор: Диана Беловодская