Если позволить расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину не придется нападать - Кулеба

Дмитрий Кулеба высказался об агрессии РФ / УНИАН

Паника, которая сейчас нагнетается вокруг возможного вторжения российских войск в Украину дает преимущество Владимиру Путину - если ему позволить расшатать страну, то российским войскам не придется нападать. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Министр отметил, что на украинской границе Россия совершает военные маневры, свозит боевую технику. Однако пока не нападает на Украину.

"Более того, нет полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть целая куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", - сказал Кулеба.

По его словам, в результате такого информационного фона в Украине упал курс гривны, а инвесторы сворачивают проекты.

"Еще не совершив атаку Путин нашими руками получает себе преимущество. Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать", - добавил министр.

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Возможное вторжение России в Украину

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве. Он заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки".

Позже президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину. Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

20 января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нападением на Украину будет считаться пересечение украинской границы даже одним российским военным.

Президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными санкциями в случае полномасштабного вторжения в Украину. По словам Байдена, Россию "отрежут" от доллара.

Как пишет Associated Press, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России. Как пишет Sky News, поставки были осуществлены в течение этой недели.

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