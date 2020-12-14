"Это ничтожно": в МИД Украины прошлись по продаже Массандры в Крыму

Россия снова нарушил все нормы международного гуманитарного права
В МИД Украины резко отреагировали на продажу российскими оккупантами Крыма винного завода Массандра. Соответствующее решение в украинском ведомстве назвали "ничтожным".
Об этом написала на своей странице в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и отметила, что Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.
"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна Массандра своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность", - заявила Джапарова.
Новости Крыма - о чем шла речь ранее:
- Напомним, понедельник, 14 декабря, в аннексированном Крыму завод "Массандра" ушел с молотка на аукционе за 5,327 млрд рублей (чуть более 2 млрд грн или почти 73 миллиона долларов - Ред.). Обладателем 100% акций завода стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия".
- В аннексированном Крыму обмелели два водохранилища, которые питают Южный берег полуострова. Из-за этого такие большие города как Ялта и Алушта, а также 30 населенных пунктов - от Фороса до Гурзуфа - переходят с понедельника, 14 декабря, на почасовые графики подачи воды: всего шесть часов в сутки
- 12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
Автор: Екатерина Трохимчук