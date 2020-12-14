"Это ничтожно": в МИД Украины прошлись по продаже Массандры в Крыму

Эмине Джапарова отреагировала на ситуацию с Массандрой / Фото: mip.gov.uа

В МИД Украины резко отреагировали на продажу российскими оккупантами Крыма винного завода Массандра. Соответствующее решение в украинском ведомстве назвали "ничтожным".

Об этом написала на своей странице в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и отметила, что Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна Массандра своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность", - заявила Джапарова.

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