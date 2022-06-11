"Это win-win для всех": Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидата

Большинство в ЕС понимает, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе.
Предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз - это победа как для нашей страны, так и для всей Европы, говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Большинство в ЕС понимает, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно лишь перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом нашим европейским друзьям. Решающий момент уже близко", - написал он.
Кулеба объясняет, что статус кандидата в ЕС чрезвычайно важен, ведь он юридически закрепит Украину в проекте евроинтеграции.
"Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности в отношении Украины. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной", - отмечает министр.
Он добавляет, что кандидатство - это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут".
Вступление Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Документ был отправлен на дальнейшее рассмотрение Брюсселем.
В Европейском совете заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне. Вместе с ней изучат аналогичные документы по евроинтеграции Грузии и Молдовы.
Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен приложить максимум усилий для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По словам чиновника, это не только стратегический интерес Европы, но и ее долг.
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