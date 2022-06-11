УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Это win-win для всех": Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидата

11 июня 2022, 23:55

Большинство в ЕС понимает, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба о вступлении Украины в ЕС / Reuters

Предоставление Украине статуса кандидата в Европейский союз - это победа как для нашей страны, так и для всей Европы, говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Большинство в ЕС понимает, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно лишь перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи. Мы активно помогаем в этом нашим европейским друзьям. Решающий момент уже близко", - написал он.

Кулеба объясняет, что статус кандидата в ЕС чрезвычайно важен, ведь он юридически закрепит Украину в проекте евроинтеграции.

"Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности в отношении Украины. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной", - отмечает министр.

Он добавляет, что кандидатство - это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут".

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Документ был отправлен на дальнейшее рассмотрение Брюсселем.

В Европейском совете заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне. Вместе с ней изучат аналогичные документы по евроинтеграции Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен приложить максимум усилий для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По словам чиновника, это не только стратегический интерес Европы, но и ее долг.

Читайте также:

Евросоюз Дмитрий Кулеба новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:06

Певица Tayanna показала, где пережидает войну Тищенко

11 июня, суббота
23:55

"Это win-win для всех": Кулеба призвал ЕС отбросить страхи и дать Украине статус кандидатаВидео

23:37

Для оккупантов начнется ад в августе: экстрасенс назвал дату проигрыша РФ войны в УкраинеВидео

23:29

Дорофеева выступила с девочкой, раненой снарядом

23:24

ВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье - Арестович

Реклама
23:13

Самый простой и легкий летний ужин из 3 ингредиентов, который любят долгожители: рецепт за 10 минутВидео

22:59

Приметы на 13 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:53

Новый символ стойкости: банки с консервацией единственные уцелели в разрушенном оккупантами домеВидео

22:41

"Ракеты запустили с моря": в Черткове прогремели мощные взрывы, в городе нет газа

22:40

Валерий Харчишин поделился догадками, куда исчез Олег Винник

22:30

На пляже в Одесской области во время купания подорвался мужчинаВидео

22:30

В пике - прямо из мертвой петли: рецензия на фильм "Топ Ган: Мэверик"

22:05

Карма догнала: в Мариуполе на тракторе взорвались трое оккупантовВидео

21:46

"Разбирают районы из Градов": Гайдай поведал о ситуации в СеверодонецкеВидео

21:15

Зеленский разрешил отправлять бойцов теробороны на фронт

20:52

Гауляйтер Сальдо и кучка предателей: российские паспорта в Херсоне взяли только 24 человекаВидео

20:42

"Сидят, как Рэмбо": житель Бахмача, чтоб остановить рашистов, бросил свой велосипед в танкиВидео

19:53

Экс-президент Газпромбанка защищает Украину в войне против РоссииВидео

19:50

Украинский продюсер высказался о скандальном клипе Натальи Могилевской в разрушенной БучеВидео

19:46

"Пусть приедет в наш Охматдет": Никитюк зовет парализованного Бибера в Украину

Реклама
19:28

Путин Последний сделал невозможное, или Почему россияне окончательно стали народом-людоедоммнение

19:03

"РФ имеет план на 120 дней войны": в разведке рассказали, как и почему Путин меняет задачи армии

18:59

"Впереди – тяжелые бои": эксперт пояснил, станет ли завод Азот в Северодонецке второй АзовстальюВидео

18:58

Генштаб: отбиты штурмы Славянска и Северодонецка, остановлено наступление рашистов из ПопаснойВидео

18:49

У Макрона оправдались после заявления об "уступках" ПутинуВидео

18:11

Зеленский о членстве Украины в ЕС: сейчас определяется, будет ли будущее у объединенной ЕвропыВидео

18:08

"С Украиной такого сценария не будет": раздача паспортов РФ в Херсоне проваливается – ЕрмакВидео

17:30

Украинец провел патриотическую акцию в Мелитополе под носом у оккупантовВидео

17:22

Ксения Мишина рассказала о божественном спасении друга-актера, который сейчас на фронтеВидео

17:08

ВСУ контратакуют в Северодонецке: треть города под контролем украинских защитниковВидео

17:06

Никаких переговоров с тираном: как Россия замышляет мировой голод и при чем тут Украинамнение

16:52

В России уже стали "героями": ВСУ ликвидировали трех командиров армии оккупантов

16:46

РФ стягивает силы и усилила охрану путей поставок воды в Крым: в ВСУ рассказали о ситуации на ЮгеВидео

16:39

Рассчитано на украинцев: Галкин анонсировал концерты в Лондоне и Варшаве

16:28

В Грузии закатили истерику из-за статуса кандидата в члены ЕС, сравнив Украину с "попрошайкой"Видео

16:22

Как при Голодоморе: оккупанты стреляют по полям с пшеницей зажигательными снарядамиВидео

16:13

Мрут генералы и летчики: военный объяснил, почему Путина не останавливают колоссальные потери

16:01

"Запах ужасный": тела оккупантов складывают на улице из-за больших потерь – СБУВидео

15:47

Гайдай опроверг фейк россиян о сотнях заблокированных бойцов ВСУ на "Азоте" в СеверодонецкеВидео

15:24

Гиркин паникует: пехота рашистов разбита, ВСУ могу взять ХерсонВидео

Реклама
15:17

"Глупо обвинять Украину в игнорировании подготовки к войне": Подоляк ответил на заявление БайденаВидео

15:16

ВСУ уничтожили российского чемпиона по танковому биатлону: "денацифицирован и демилитаризован"Видео

15:04

Грозы, град и дожди: где в Украине испортится погода - ГидрометцентрВидео

14:44

Немецкая ПВО IRIS-T защитит города Украины через несколько лет, а Киев - в октябре - МельникВидео

14:36

РФ придумала себе "новую G8" и размечталась о росте своей экономикиВидео

14:30

Курс доллара в Украине отпустят: в Нацбанке назвали главный факторВидео

14:26

Контрнаступление ВСУ: рашистов выбивают из пригорода Херсона

14:25

Казнить нельзя помиловать: как ЕС поставил себя и Украину перед дилеммоймнение

14:06

В Ирпене украинка воровала стиралки и телефоны вместе с оккупантами: ее поймала полицияВидео

13:58

Находить взаимопонимание поздно, РФ надо "поставить на место" – ЗеленскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять