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Зеленский о членстве Украины в ЕС: сейчас определяется, будет ли будущее у объединенной Европы

11 июня 2022, 18:11

Президент ожидает положительного ответа Евросоюза 23-24 июня.

Зеленский обратился к главе Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен/ Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от того, предоставит ли ЕС Украине статус кандидата на вступление в ЕС, зависит будущее европейского проекта.

Во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев глава государства отметил, что ожидает ответа по членстве Украины в ЕС 23-24 июня.

"Именно сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы, и будет ли будущее вообще. Положительный ответ Европейского Союза на украинскую заявку относительно членства может стать положительным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что украинский народ даже во время жестокой войны доказал, что государственные и общественные институции Украины остаются у нас устойчивыми.

Он напомнил, что опросы в странах ЕС показали, что большинство населения государств-членов считают Украину частью европейской семьи, и это, по его словам, справедливо.

"Политическое признание этой реальности мы очень ожидаем уже 23-24 июня", – сказал Зеленский.

Читайте такжеЕвросоюз без объяснений ослабил шестой пакет санкций против РФ - ПодолякЗеленский отметил, что украинский народ настолько ценит свободу, что сделает все необходимое для европейской интеграции Украины.

"Европейский проект не может быть завершен без нас", - сказал Зеленский.

Напомним, руководители фракций вслед за решением Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз уже на саммите ЕС, который запланирован на 23-24 июня.

Против такой идеи выступают Франция и Германия, в поддержку Киева выступят несколько государств, в том числе и Ирландия. Сторонники Украины утверждают, что украинцы своими жизнями отстояли право на вступление в ЕС. Противники говорят о неготовности украинского государства и ссылаются на опыт других стран, которые евроинтегрировались в течение 5-8 лет.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в ЕС. Документ был отправлен на дальнейшее рассмотрение Брюсселем.

В Европейском совете заявили, что заявку Украины на вступление в ЕС рассмотрят в июне. Вместе с ней изучат аналогичные документы по евроинтеграции Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен приложить максимум усилий для решения вопроса по вступлению Украины в ЕС. По словам чиновника, это не только стратегический интерес Европы, но и ее долг.

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