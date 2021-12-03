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Готовность ВСУ и поддержка Запада: Украина нанесет контрудар в случае атаки с границы Беларуси

3 декабря 2021, 15:12
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Россия фактически присоединила Беларусь, мы понимаем риски и готовимся к отражению атак, сказал Алексей Резников.

Резников
Армия будет готова выполнить часть своей работы, если угроза атаки мигрантов на границе с Беларусью будет возрастать - Резников / УНИАН

Армия Украины будет готова выполнить часть своей работы в случае гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси. Республика фактически стала частью России, поэтому Киеву теперь нужно дополнительно укреплять более 1000 километров границы. Украинское государство понимает ситуацию, координирует действия, и уже разработало план отражения возможной угрозы. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В ходе своего выступления в Раде в пятницу, 3 декабря, во время часа вопросов к правительству, он сказал о том, что Россия, по сути, уже осуществила аншлюс Беларуси. И теперь Украине нужно усилить дополнительно более 1000 километров своей границы.Читайте также"Уничтожение мигрантов и диверсантов": в Сети появилось фейковое заявление ВСУ

По его словам, в Киеве понимают ситуацию и готовятся отразить возможную атаку с мигрантами с территории белорусского государства. СНБО уже координирует работу силовых структур, разработан план противодействия. В случае возрастания угрозы армия будет готова выполнить свои задачи.

"После де-факто аншлюса Беларуси у нас появилось дополнительно более 1000 километров границы, которую нужно защищать. Особенно – в зимний период. Мы понимаем эти риски и готовимся. Под координацией СНБО уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур. На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси, армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет возрастать", - сказал Резников.

Также он добавил, что у Украины есть серьезная международная поддержка в борьбе с гибридными вызовами. На Западе готовы к конкретным и быстрым шагам.

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"За этот месяц я пообщался с министрами обороны США, Великобритании и Израиля. Сегодня запланирован разговор с канадскими коллегами. На следующей неделе – встречи с тремя европейскими министрами. Вскоре – работа в формате "Квадрига" с Турцией. Мы говорим о конкретных, быстрых, наглядных шагах. Публичные и непубличные. Все партнеры, с которыми я уже общался, выражают поддержку Украине", - подчеркнул Алексей Резников.

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Угроза атаки мигрантами границ Украины

Миграционный кризис на кордоне Беларуси и Польши продолжается с 8 ноября. Группы нелегальных мигрантов собрались с целью попасть на территорию польского государства. В течение месяца беженцы несколько раз штурмом пытались прорваться через границу, некоторым из них удалось попасть в Польшу.

Украина и Запад считают, что кризис с мигрантами у границ Польши организовал самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко. Киев и страны Европы требуют начать трибунал над Лукашенко.

Украинский посол в Польше Андрей Дещица говорил, что нелегальные мигранты могут попытаться прорваться в Украину. По его словам, они попробуют пойти на такой шаг, если им не удастся попасть в Польшу.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий также утверждал, что Киев может столкнуться с опасным сценарием, связанным с возможной атакой мигрантов на границы Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у Украины достаточно ресурсов для того, чтобы отразить возможную атаку беженцев на государственную границу.

Также Данилов подчеркивал, что Киев не готов принять нелегальных мигрантов с границы Беларуси и резко предложил Германии решить этот вопрос.

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ВСУ мигранты Минобороны Украины новости Украины Алексей Резников
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