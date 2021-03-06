"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса

Украина не стремится к эскалации конфликта на Донбассе, сказал Леонид Кравчук.
Украинские власти не стремятся к обострению ситуации, однако готовы дать отпор любым провокациям. Представители РФ постоянно делают заявления о том, что Москва не причастна к конфликту на востоке Украины и наблюдает за ситуацией. Киев не просит помощи России в решении вооруженной конфронтации, а призывает российское государство выйти из Донбасса, заявил в эфире телеканала Украина 24 глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук.
По его словам, россияне нарушают соглашения по Донбассу и обвиняют в этом Украину. Однако украинское государство усилило свои военные позиции, и несмотря на отсутствие намерений идти на конфронтацию, готово противостоять любым провокациям.
"Москва заявляет о пересечении красной линии. А кто же ее пересекает? Сами пересекают и сами намекают. Недавно я слышал заявление Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые будет принимать Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений", - сказал Кравчук.Читайте такжеУ Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе
Также он акцентировал внимание на том, что представители российских властей зачастую озвучивают разные заявления по Донбассу. Однако направление их риторики не меняется – они утверждают, что Россия не имеет отношения к конфликту на востоке Украины. Киев, в свою очередь, не просит Москву о помощи. Украинская сторона настаивает на выходе России из Донбасса.
"Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один - они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине
Ситуация на Донбассе
- 3 марта "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что российские гибридные войска получили право открывать "упреждающий огонь" в направлении сил ООС на Донбассе.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал о том, что Киев расценивает такие действия как стремление к одностороннему выходу РФ из договора о режиме прекращения огня на Донбассе и попытку срыва выполнения Минских соглашений.
- Председатель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в нарушении режима тишины на Донбассе. Также он заявил, что Киев якобы стягивает войска в жилые районы и провоцирует усиление эскалацию конфликта.
- 5 марта Леонид Кравчук предупредил Россию о том, что Украина пойдет на серьезные шаги в том случае, если Москва не прекратит саботировать переговоры по Донбассу.