"Готовы набить морду": Кравчук пригрозил России из-за Донбасса

Россия по-прежнему отрицает свою роль в конфликте на востоке Украины – Кравчук / УНИАН

Украинские власти не стремятся к обострению ситуации, однако готовы дать отпор любым провокациям. Представители РФ постоянно делают заявления о том, что Москва не причастна к конфликту на востоке Украины и наблюдает за ситуацией. Киев не просит помощи России в решении вооруженной конфронтации, а призывает российское государство выйти из Донбасса, заявил в эфире телеканала Украина 24 глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, россияне нарушают соглашения по Донбассу и обвиняют в этом Украину. Однако украинское государство усилило свои военные позиции, и несмотря на отсутствие намерений идти на конфронтацию, готово противостоять любым провокациям.

"Москва заявляет о пересечении красной линии. А кто же ее пересекает? Сами пересекают и сами намекают. Недавно я слышал заявление Авакова. Он сказал, что у нас есть на все возможные сценарии, которые будет принимать Россия, адекватные ответы. Сегодня Украина не та, которая была 5, 6, 7 лет назад. Сегодня мы готовы, мы не хотим этого, но мы готовы набить морду тем, кто лезет к нам без наших приглашений", - сказал Кравчук.Читайте такжеУ Зеленского заявили о плане по Донбассу и предупредили РФ об ударе

Также он акцентировал внимание на том, что представители российских властей зачастую озвучивают разные заявления по Донбассу. Однако направление их риторики не меняется – они утверждают, что Россия не имеет отношения к конфликту на востоке Украины. Киев, в свою очередь, не просит Москву о помощи. Украинская сторона настаивает на выходе России из Донбасса.

"Если вы послушаете Путина, Лаврова, Пескова, Грызлова, то в разное время они говорят разное, а вывод один - они там не при чем, они какие-то наблюдатели, они нам, видите ли, помогают решить вопрос какого-то внутреннего конфликта. А мы их просим? Мы говорим: идите вон к чертовой матери. Мы же не просим их решать конфликт, помогать нам, нет такого обращения, и никогда не будет", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеУ Путина заявили о влиянии на "ЛДНР" и сделали предупреждение Украине

Ситуация на Донбассе