Хорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу

Конфликт на Донбассе можно решить только на базе Минских соглашений - Лавров/ Reuters

Вторые Минские соглашения, которые были подписаны в феврале 2015 года и утверждены резолюцией Совета безопасности ООН, являются безальтернативным документом, на базе которого должен быть реализован процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью хорватскому изданию Vecernji list, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

В ответ на вопрос журналиста о том, может ли Украина использовать опыт Хорватии в реинтеграции дунайского региона, российский дипломат отметил, что конфликт на Донбассе можно решить только на основе "Минска-2".

Также он добавил, что протокол переговоров по вторым Минским соглашениям был утвержден резолюцией №2202 Совета безопасности ООН, вследствие чего документ стал частью международного правового процесса.

Глава МИД РФ считает, что других путей урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе быть не может.Читайте такжеДипломат оценил шансы Украины на возвращение Крыма и Донбасса

"Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - подчеркнул он.

Конфликт России и Украины

В марте 2014 года Россия аннексировала автономную республику Крым в составе Украины. Российские войска захватили полуостров, после чего там был проведен "референдум" о присоединении к России.

Международное сообщество не признает принадлежность Крыма РФ и продолжает считать оккупированный полуостров территорией Украины.

В апреле на территории Украины в связи с беспорядками в юго-восточных областях страны была объявлена антитеррористическая операция. Киеву удалось стабилизировать ситуацию во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, которые контролируют Россия и боевики "ЛДНР".

Несмотря на множество фактов, приведенных Украиной и международным сообществом об участии войск РФ в российско-украинском конфликте на Донбассе, Москва официально не признает свою роль в вооруженной конфронтации.

Хорватский сценарий

В 1995 году армия Хорватия провела две силовые военные операции – Буря и Молния – которые завершились ликвидацией самопровозглашенного анклава Сербская Краина и восстановлением контроля над западной Славонией.

В операции Буря принимали участие около 200 тысяч хорватских военных.

Окончательно война завершилась после подписания Дейтонского и Эрдутского соглашений, вследствие которых Восточная Славония в 1998 году стала частью территории Хорватии.

По результатам войны Хорватия обрела независимость и восстановила свою территориальную целостность.

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