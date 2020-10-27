УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Хорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу

27 октября 2020, 15:41

Москва настаивает на урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе путем реализации вторых Минских соглашений.

Лавров
Конфликт на Донбассе можно решить только на базе Минских соглашений - Лавров/ Reuters

Вторые Минские соглашения, которые были подписаны в феврале 2015 года и утверждены резолюцией Совета безопасности ООН, являются безальтернативным документом, на базе которого должен быть реализован процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью хорватскому изданию Vecernji list, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

В ответ на вопрос журналиста о том, может ли Украина использовать опыт Хорватии в реинтеграции дунайского региона, российский дипломат отметил, что конфликт на Донбассе можно решить только на основе "Минска-2".

Также он добавил, что протокол переговоров по вторым Минским соглашениям был утвержден резолюцией №2202 Совета безопасности ООН, вследствие чего документ стал частью международного правового процесса.

Глава МИД РФ считает, что других путей урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе быть не может.Читайте такжеДипломат оценил шансы Украины на возвращение Крыма и Донбасса

"Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", - подчеркнул он.

Конфликт России и Украины

В марте 2014 года Россия аннексировала автономную республику Крым в составе Украины. Российские войска захватили полуостров, после чего там был проведен "референдум" о присоединении к России.

Международное сообщество не признает принадлежность Крыма РФ и продолжает считать оккупированный полуостров территорией Украины.

В апреле на территории Украины в связи с беспорядками в юго-восточных областях страны была объявлена антитеррористическая операция. Киеву удалось стабилизировать ситуацию во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, которые контролируют Россия и боевики "ЛДНР".

Несмотря на множество фактов, приведенных Украиной и международным сообществом об участии войск РФ в российско-украинском конфликте на Донбассе, Москва официально не признает свою роль в вооруженной конфронтации.

Хорватский сценарий

В 1995 году армия Хорватия провела две силовые военные операции – Буря и Молния – которые завершились ликвидацией самопровозглашенного анклава Сербская Краина и восстановлением контроля над западной Славонией.

В операции Буря принимали участие около 200 тысяч хорватских военных.

Окончательно война завершилась после подписания Дейтонского и Эрдутского соглашений, вследствие которых Восточная Славония в 1998 году стала частью территории Хорватии.

По результатам войны Хорватия обрела независимость и восстановила свою территориальную целостность.

Война на Донбассе новости

  • Президент Владимир Зеленский 14 октября заявил о том, что он верит в мирные договоренности с Россией и Владимиром Путиным, в результате которых Украина вернет не только Донбасс, но и Крым.
  • В ходе своего ежегодного послания Раде Зеленский также акцентировал внимание на том, что депутаты примут ряд специальных законов, направленных на эффективную реинтеграцию Донбасса.
  • Вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников с 5 по 7 октября находился с рабочим визитом в Хорватии с целью изучения хорватского опыта в вопросах реинтеграции захваченных территорий. Чиновник считает, что хорватский опыт может быть полезным для Украины, однако ситуация с Сербской Краиной имеет существенные отличия событий, которые произошли на Донбассе. Поэтому Украина будет искать свой собственный путь урегулирования конфликта на востоке страны.
  • Резников также полагает, что до конца 2020 года Киеву не удастся завершить войну на Донбассе. Если до декабря не будет подвижек по Минским соглашениям, президент Зеленский будет искать новые возможности урегулирования конфликта.

новости России МИД России хорватский вариант Сергей Лавров новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Хорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:50
В Минфине рассказали, сколько потратили денег из COVID-фонда
15:50
Xiaomi умеет удивлять: представлен самый дешевый флагман на рынке Фото Видео
15:49
Ляшко уточнил условия ужесточения карантина в Украине Видео
15:41
Хорватский сценарий для Донбасса: в России резко отреагировали на инициативу Видео
15:32
Петросян рассказал, как себя чувствует
Реклама
15:27
Запрет на секс до брака и бои женщин за мужчин - прогноз по пандемии Covid-19
15:08
Знаменитая суперкороткая челка из 70-х возвращается в моду - фото Фото
15:05
Ученые назвали точный признак приближающейся смерти от коронавируса Видео
14:55
Дарья Петрожицкая​ откровенно призналась, почему ушла с Танцев со звездами​​ Видео
14:42
Вы готовы? Появились первые видео с распаковкой PlayStation 5 Фото Видео
14:22
Мендель подтвердила вспышку коронавируса в Офисе президента Видео
14:14
Петросяна экстренно госпитализировали с COVID-19
13:59
"Против нас развернули террористическую войну​": Лукашенко отреагировал на массовые забастовки в Беларуси Видео
13:57
Солист Би-2 "подхватил" коронавирус и лечится
13:41
Лукашенко придумал, как наказать студентов за участие в акциях протестов Видео
13:34
Закрытие школ на карантин в борьбе с COVID-19 малоэффективно – ВОЗ Видео
13:10
Украина внесла в черный список венгерских чиновников​: Будапешт резко отреагировал Видео
13:04
Как выйти из токсичных отношений, если вы все еще любите: Видео
12:48
В Офисе президента возможна вспышка коронавируса - СМИ
12:46
Кадыров назвал Макрона лидером терроризма и припугнул трагедиями Видео
Реклама
12:35
Кабмин забрал деньги из программы по борьбе с раком и отдал на дороги
12:24
Судьба Сытника зависла в воздухе: в Минюсте назвали причину Видео
12:20
В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​ Видео
12:07
Хэллоуин заглянул в GOG — праздничная распродажа со скидками до 90 %
12:00
Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией - фото Фото
11:54
Давно такого не было: синоптики удивили прогнозом на ноябрь Видео
11:49
Лукашенко понимает, что его время подходит к концу мнение
11:46
"Государственный рэкет": эксперт объяснил, как Нафтогаз взвинтил цены на голубое топливо Видео
11:37
В Минобороны России назвали главную цель "цветной революции" в Беларуси Видео
11:30
Спят на мешках с бюллетенями: в Украине главы участков сутки не могут сдать протоколы Видео
11:03
У Земфиры обнаружили коронавирус: что известно о ее состоянии
11:00
Ученые выявили настоящий "работающий" метод борьбы с раком Видео
10:57
В Киеве и шести областях больницы для больных коронавирусом забиты до отказа Видео
10:56
Игра, в которой можно заняться сексом со Сталином, вызвала международный скандал Фото
10:50
В Польше произошли массовые беспорядки из-за запрета абортов​: люди пошли на кардинальные меры Фото Видео
10:34
Минздрав планирует проводить миллион тестирований на COVID-19 за месяц Видео
10:31
Лузеры выборов-2020: чье политическое будущее теперь под вопросом мнение
10:23
Степанов рассказал, сколько тестов на коронавирус врут о наличии болезни Видео
10:08
В Украине резко подорожал газ: сколько будем платить с 1 ноября
10:04
Высокий холестерин: боль в этих местах является признаком Видео
Реклама
10:02
Сюрпризы второго тура: какие города могут удивить результатом выборов мнение
09:47
Ляшко заявил, что у Украины нет статуса разработчика вакцины от коронавируса Видео
09:32
Запрет для каждого: Россия пошла на беспрецедентные меры из-за COVID-19 Видео
09:08
Венедиктова поставила "неуд" НАБУ, САП и ГБР и установила дедлайны Видео
09:01
Коронавирус в Киеве приближается к новой "красной" линии
08:50
Коронавирус в Украине 27 октября преодолел новую психологическую отметку Видео
08:44
10 итогов местных выборов мнение
08:37
Защита за счет антител к коронавирусу быстро ослабевает – ученые Видео
08:14
Морги завалены телами: российские врачи обратились к Путину из-за COVID-19 Видео
08:02
"Заглядывает в рот": немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять