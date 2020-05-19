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В Кабмине сказали, когда вся сфера культуры сможет работать: названа возможная дата

19 мая 2020, 20:17

Кинотеатры и концертные залы могут возобновить работу летом, поделилась врио министра культуры и информполитики.

В Кабмине сообщили, что вся сфера культуры может заработать на последнем этапе снятия карантинных ограничений – Карантин в Украине
Вся сфера культуры может заработать на последнем этапе снятия карантинных ограничений, сообщили в Кабмине / УНИАН

Временно исполняющая обязанности министра культуры и информполитики Светлана Фоменко сообщила, что Кабмин планирует разрешить работать всей сфере культуры на последнем этапе снятия карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Предварительная дата, которую рассматривают власти, – 1 июля, рассказала чиновница в комментарии Hromadske.

По словам собеседницы, после того, как концертным залам и кинотеатрам разрешать работать, они могут быть заполнены на 30%. Фоменко добавила, что представители сферы культуры называют такую заполненность невыгодной.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", – поделилась член Кабмина.

Читайте такжеКарантин в Украине: экс-главный санитарный врач назвал ошибкуНапомним, карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта. Позже карантин несколько раз продляли. С 11 мая ограничительные меры впервые смягчили. Власти сообщили, что после 22 числа в нашей стране карантин продлят, но он станет адаптивным.

Светлана Фоменко карантин в Украине культура
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