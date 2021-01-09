Катастрофа самолета МАУ: Помперо выдвинул смелое обвинение Ирану

За год никто не был привлечен к ответственности.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана продолжают покрывать виновных в уничтожении пассажирского самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.
Как отметил госсекретарь, расследование, проведенное Ираном, показало, что самолет рейса PS752 был сбит двумя ракетами, которые выпустили военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако виновные до сих пор не наказаны, говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента США.
"Однако, год спустя, члены КСИР до сих пор не были привлечены к ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных гражданских пассажиров и членов экипажа. Вместо этого, в течение всего расследования, режим продолжает защищать виновных", - подчеркнул Помпео.
Также глава американского Госдепа выразил соболезнования всем, кто продолжает горевать о своей потере в катастрофе самолета МАУ.
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Катастрофа самолета МАУ в Иране
- Катастрофа авиалайнера Boeing 737 Международных авиалиний Украины случилась 8 января 2020 года. В результате трагедии погибли 176 человек. На борту самолета находились 11 украинцев, среди которых – 9 членов экипажа.
- Президент Ирана Хасан Рухани через три дня признал, что самолет был сбит иранскими военными в результате "непреднамеренной человеческой ошибки". Глава государства пообещал привлечь к ответственности виновных в трагедии.
- 19 октября 2020 года замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил о том, что Иран готов взять на себя ответственность за авиакатастрофу и выполнить свои обязательства перед родственниками погибших.
- 30 декабря иранские СМИ сообщили о готовности Тегерана выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тысяч долларов.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 января заявил, что все виновные в преступлении будут наказаны, а родственникам погибших выплатят компенсацию.