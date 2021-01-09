Катастрофа самолета МАУ: Помперо выдвинул смелое обвинение Ирану

Помпео выдвинул обвинения Ирану / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана продолжают покрывать виновных в уничтожении пассажирского самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.

Как отметил госсекретарь, расследование, проведенное Ираном, показало, что самолет рейса PS752 был сбит двумя ракетами, которые выпустили военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако виновные до сих пор не наказаны, говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента США.

"Однако, год спустя, члены КСИР до сих пор не были привлечены к ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных гражданских пассажиров и членов экипажа. Вместо этого, в течение всего расследования, режим продолжает защищать виновных", - подчеркнул Помпео.

Также глава американского Госдепа выразил соболезнования всем, кто продолжает горевать о своей потере в катастрофе самолета МАУ.

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