Компенсируют из госбюджета: у украинцев хотят принудительно забирать имущество

Коллаж - фото Рада, Агентство / У украинцев хотят принудительно забирать имущество

Нардепы могут разрешить принудительно конфисковывать у украинцев имущество во время войны, соответствующий законопроект был принял в первом чтении в понедельник, 1 августа, сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По информации народного избранника, в первом чтении парламент принял законопроект №7605 "О внесении изменений в некоторые законы по оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях правового режима военного положения".

Речь идет о принудительном изъятии оборудования, которое может использоваться в целях деятельности оборонно-промышленного комплекса. По словам депутата, такое изъятие может осуществляться на основании решения СНБО по предложению согласованной областной военной администрации.

Проект предусматривает, что компенсация отчужденного имущества осуществляется за счет госбюджета (в течение 5 последующих бюджетных периодов).

В соответствии с документом, движимое и недвижимое имущество может быть передано в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Решения Рады во время войны

Ранее Главред писал, что Верховная Рада приняла за основу и в целом закон, который запрещает на время военного положения принудительно взыскивать с человека долги за жилищно-коммунальные услуги. "За" закон №7531 проголосовали 312 нардепов.

Документ вносит изменения в закон "Об исполнительном производстве" и предусматривает, что временно, на период действия военного положения, запрещается принудительное взыскание с физического лица задолженности по услугам ЖКХ ‒ но в общинах, которые расположены в районах проведения военных действий, либо те, которые находятся во временной оккупации.

Отметим, 10 июля на заседании Верховной Рады депутаты подняли себе выплаты и надбавки за счет международной помощи, которую получит Украина от иностранных партнеров.

Как свидетельствует карта законопроекта, размещенная на официальном сайте ВРУ, печь идет о проекте Постановления 7561 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины".

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