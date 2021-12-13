Крах "Нормандии" и уничтожение доверия к Путину: посол в ФРГ сделал прогноз о диалоге по Донбассу

В Германии сомневаются в том, что удастся восстановить переговоры в нормандском формате - дипломат / УНИАН

В Германии сомневаются в том, что работу в нормандском формате по Донбассу удастся возобновить. Дальнейший диалог усложняется позицией России, которая отказывается признавать себя стороной военного конфликта на востоке Украины. Доверия к Москве со стороны Берлина практически нет, россияне могут отказаться от возвращения к переговорам. Перспективы "Нормандии" станут сомнительными, если Шольцу не удастся созвать новый нормандский саммит. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

В комментарии Зеркало недели он рассказал о том, что доверия к РФ сейчас практически нет, а в Германии сомневаются в возможности восстановить переговорный процесс в рамках нормандского формата. Диалог станет еще более сложным из-за шантажа со стороны России и нежелания Москвы признавать себя стороной конфликта на Донбассе. В такой ситуации вряд ли можно ожидать возвращения россиян к переговорам.Читайте такжеПереговоры с "ЛДНР" и статус России: Украина поставила Москве жесткое условие по Донбассу

"Мне кажется, что в Берлине все же есть сомнения в том, что новому правительству удастся этот формат действительно реанимировать. Речь идет именно о полной реанимации Норманди, о восстановлении любого доверия к России. Потому что доверие сейчас почти полностью уничтожено", - сказал Мельник.

По его словам, если раньше бывший канцлер ФРГ Меркель систематически звонила российскому президенту Путину и верила его словам, то спустя время он перестал выполнять обещания и потерял доверие Берлина.

Как полагает дипломат, проверкой для нормандского формата станет способность нового главы правительства Германии Олафа Шольца созвать новый саммит в Берлине. Если такие действия будут провальными, то уже в скором времени станет понятна судьба "Нормандии".

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"Если же этого не произойдет, если и будет продолжаться имитация настоящего переговорного процесса, только формальное выполнение посреднических функций, то очень скоро станет понятно, что будет и с "Минском", и с "Норманди", потому что эти два процесса невозможно отделить друг от друга", - утверждает посол.

Также он добавил, что в коалиционном договоре нового правительства ФРГ нормандский формат не упоминается. Впрочем, как говорят в Берлине, коалиция поддерживает такие переговоры, поэтому не стала вносить данный вопрос в соглашение.Читайте такжеФРГ дала обещание по Крыму с Донбассом, а Киев требует удара по СП-2: детали договора новой коалиции

"На наши прямые вопросы, что же это значит, мы получили ответы, мол, Норманди - это само собой разумеющийся, формат, по которому, мол, существует консенсус трех партий, поэтому его и не упоминали", - подчеркнул Андрей Мельник.

Конфликт России и Украины на Донбассе

Российско-украинский военный конфликт длится с весны 2014 года. Конфронтация началась с оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины, которая завершилась захватом ряда районов Донбасса. Россия не признает себя стороной конфликта и заявляет о своем якобы статусе "посредника между Киевом и "ЛДНР".

Ранее Украина, Франция, Германия и Россия вели диалог о проведении нового раунда переговоров в нормандском формате по Донбассу. Они собирались провести встречу на уровне министров иностранных дел. Но мероприятие не состоялось.

В Германии заявляли, что стороны договорились по встрече глав МИД нормандского формата и заявляли о переговорах в скором времени, однако мероприятие не состоялось.

Переговоры Киева, Парижа, Берлина и Москвы на уровне министров иностранных дел "Нормандии" анонсировали и во Франции, но в итоге встречи не было.

Спикер Банковой Сергей Никифоров говорил, что разрешение конфликта на Донбассе в рамках "Нормандии" под серьезным вопросом. Стороны не могут договориться ни по саммиту лидеров нормандского формата, ни по встрече на уровне глав МИД.

В Киеве одним из вариантов по выходе из тупика видят подключение США к переговорам по Донбассу, либо же прямой диалог Украины и России на уровне президентов. Украинский гарант Владимир Зеленский сказал, что сценарий переговоров Киева и Москвы поддерживает Запад.