Кравчук назвал главную цель Путина и России на Донбассе

Россия и Путин не хотят мира на Донбассе - Кравчук / УНИАН

Все шесть лет российско-украинской войны на Донбассе Москва блокирует переговоры и не делает никаких реальных шагов для установления перемирия в регионе. Россия и президент Владимир Путин не хотят мира в Украине, главная задача Кремля – это вернуть государство в сферу своего влияния.

Об этом заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук изданию Liga.net, комментируя переговоры с Москвой и ОРДЛО.

По его словам, за шесть лет военных действий и переговоров сторонам относительно удалось уладить только вопрос о режиме тишины.

"И то: более-менее. Все остальное блокируется. А люди погибают, инфраструктура разрушается, мир не наступает", - сказал Кравчук.

Политик отмечает, что представители ОРДЛО со стороны России не являются субъектами переговорного процесса и выполняют указания Москвы. Именно РФ и руководство государства не хочет мира в Украине и ставит перед собой задачу возвращения страны в фарватер российского влияния.Читайте также"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу

"Я уверен, что Россия, – а не ОРДЛО, они только волю Кремля выполняют, – Россия и Путин не хотят мира на Донбассе. Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Война России и Украины на Донбассе