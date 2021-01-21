Кравчук рассказал, как Россия изменила переговоры по Донбассу

Российская сторона добилась изменений в переговорах по Донбассу, пожаловался Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) для разрешения конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что Россия сделала все, чтобы группа стала пятисторонней.

Во время переговоров представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") действуют как полноценные участники ТКГ, хотя являются только приглашенными, рассказал экс-президент РБК-Украина.

Собеседник добавил, что российская сторона делает все для блокирования процесса урегулирования ситуации на Донбассе, в частности предлагает политические эксперименты и нарушает повестку дня.

"Они (россияне – Ред.) делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной Рады о местных выборах, потом – к дорожной карте, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией", – поделился Кравчук.Читайте такжеГлава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой

Напомним, в конце ноября прошлого года нардеп и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев пожаловался, что РФ снова срывала минские переговоры по Донбассу.

Политик подчеркнул, что российская сторона всегда выдвигает неприемлемые условия и обвиняет Киев в неготовности к переговорам.

Народный избранник выразил мнение, что украинская сторона никогда не сможет вернуть Донбасс под свой контроль мирным путем.