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Кравчук рассказал, как Россия изменила переговоры по Донбассу

21 января 2021, 13:36
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РФ делает все, чтобы процесс урегулирования ситуации на Донбассе был заблокирован, поделился глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Кравчук пожаловался, что российская сторона добилась изменений в переговорах по Донбассу – Россия – Донбасс новости
Российская сторона добилась изменений в переговорах по Донбассу, пожаловался Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) для разрешения конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сообщил, что Россия сделала все, чтобы группа стала пятисторонней.

Во время переговоров представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") действуют как полноценные участники ТКГ, хотя являются только приглашенными, рассказал экс-президент РБК-Украина.

Собеседник добавил, что российская сторона делает все для блокирования процесса урегулирования ситуации на Донбассе, в частности предлагает политические эксперименты и нарушает повестку дня.

"Они (россияне – Ред.) делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной Рады о местных выборах, потом – к дорожной карте, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией", – поделился Кравчук.Читайте такжеГлава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой

  • Напомним, в конце ноября прошлого года нардеп и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев пожаловался, что РФ снова срывала минские переговоры по Донбассу.
  • Политик подчеркнул, что российская сторона всегда выдвигает неприемлемые условия и обвиняет Киев в неготовности к переговорам.
  • Народный избранник выразил мнение, что украинская сторона никогда не сможет вернуть Донбасс под свой контроль мирным путем.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Леонид Кравчук переговоры по Донбассу
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