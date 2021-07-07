"Крупный бизнесмен": Данилов рассказал, почему решил не работать на Порошенко

Порошенко - крупный бизнесмен, я понимал, чем он будет заниматься во власти, - Данилов / УНИАН

Алексей Данилов был в украинской политике с 1994 года, и решил покинуть деятельность в 2007 году. Однако он вернулся после того, как президентом Украины был избран Владимир Зеленский. Данилов принимал участие в событиях Евромайдана, однако к Порошенко работать не пошел, так как хорошо знает политика еще с 2003 года и считает его "крупным бизнесменом". Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал в программе Первые лица.

"Я был в политике с 1994 года, ушел в 2007 году. Не возвращался, ведь не видел, куда можно вернуться", - рассказал Данилов в эфире 24 канала.

По его словам, он принимал активное участие в событиях Майдана и был там каждый день вместе со своими сыновьями. Однако к Порошенко политик работать не пошел, так как "понимал, чем он будет заниматься".Читайте также"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму

"Я не пошел к Петру Алексеевичу (Порошенко), потому что я его очень хорошо знаю еще с 2003 года. Это крупный бизнесмен. Я понимал, чем он будет заниматься", - добавил чиновник.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас у государства появился революционный шанс, чтобы изменить Украину к лучшему и построить страну мечты.

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