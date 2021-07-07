"Крупный бизнесмен": Данилов рассказал, почему решил не работать на Порошенко

В украинской политике Данилов с 1994 года – он знает Порошенко уже больше 18 лет и считает его "крупным бизнесменом".
Алексей Данилов был в украинской политике с 1994 года, и решил покинуть деятельность в 2007 году. Однако он вернулся после того, как президентом Украины был избран Владимир Зеленский. Данилов принимал участие в событиях Евромайдана, однако к Порошенко работать не пошел, так как хорошо знает политика еще с 2003 года и считает его "крупным бизнесменом". Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал в программе Первые лица.
"Я был в политике с 1994 года, ушел в 2007 году. Не возвращался, ведь не видел, куда можно вернуться", - рассказал Данилов в эфире 24 канала.
По его словам, он принимал активное участие в событиях Майдана и был там каждый день вместе со своими сыновьями. Однако к Порошенко политик работать не пошел, так как "понимал, чем он будет заниматься".Читайте также"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму
"Я не пошел к Петру Алексеевичу (Порошенко), потому что я его очень хорошо знаю еще с 2003 года. Это крупный бизнесмен. Я понимал, чем он будет заниматься", - добавил чиновник.
Также секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас у государства появился революционный шанс, чтобы изменить Украину к лучшему и построить страну мечты.
Алексей Данилов новости
- В начале июня секретарь СНБО Данилов заявил, что Франция и Германия должны нести ответственность за оккупацию Россией Крыма в 2014 году. По его словам, позиция Берлина и Парижа в 2008 году по отказу от предоставления Украине ПДЧ в НАТО привела к российской агрессии.
- В интервью 6 июля он также обвинил Францию в том, что Париж в 2008 году вел переговоры об урегулировании конфликта России и Грузии, после чего французы получили заказ на "Мистрали" от Москвы, а грузинское государство лишилось части своей территории. По его словам, данное явление можно рассматривать в качестве коррупции.