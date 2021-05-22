Кулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2

После запуска Северного потока-2 Украину ждут новые вызовы в сфере безопасности / УНИАН

В случае достройки и запуска газопровода Северный поток-2 Украина столкнется с новыми вызовами не только в экономической сфере, но и в области безопасности. Дополнительным стимулом для агрессии Москвы против Киева станет отсутствие необходимости украинской ГТС для транзита газа в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью НВ он рассказал о том, что после запуска СП-2 Россия больше не будет заинтересована в сохранении газотранспортной инфраструктуры украинского государства, поэтому агрессия Москвы в отношении Киева может быть усилена. Таким образом, Украину ждут новые вызовы в сферах экономики и безопасности.

"Северный поток-2" в случае, если он будет завершен, - это не только экономический вызов Украине, а и 100% вызов для безопасности Украины. Отсутствие необходимости в сохранении и защите газотранспортной инфраструктуры в Украине будет дополнительным стимулом для агрессивных действий президента Путина", - сказал Кулеба.Читайте такжеЭксперт назвал еще худшую опасность для Украины, чем Северный поток-2

Также дипломат подчеркнул, что он придерживается мнения экспертов, согласно которому газотранспортная система, которая позволяет осуществлять транзит газа через украинскую территорию в Европы, является фактором, сдерживающим агрессию РФ.

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