Кулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2

Транзит газа через Украину сдерживает агрессию России, считает Дмитрий Кулеба.
В случае достройки и запуска газопровода Северный поток-2 Украина столкнется с новыми вызовами не только в экономической сфере, но и в области безопасности. Дополнительным стимулом для агрессии Москвы против Киева станет отсутствие необходимости украинской ГТС для транзита газа в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В интервью НВ он рассказал о том, что после запуска СП-2 Россия больше не будет заинтересована в сохранении газотранспортной инфраструктуры украинского государства, поэтому агрессия Москвы в отношении Киева может быть усилена. Таким образом, Украину ждут новые вызовы в сферах экономики и безопасности.
"Северный поток-2" в случае, если он будет завершен, - это не только экономический вызов Украине, а и 100% вызов для безопасности Украины. Отсутствие необходимости в сохранении и защите газотранспортной инфраструктуры в Украине будет дополнительным стимулом для агрессивных действий президента Путина", - сказал Кулеба.Читайте такжеЭксперт назвал еще худшую опасность для Украины, чем Северный поток-2
Также дипломат подчеркнул, что он придерживается мнения экспертов, согласно которому газотранспортная система, которая позволяет осуществлять транзит газа через украинскую территорию в Европы, является фактором, сдерживающим агрессию РФ.
Северный поток-2 новости
- США отказались от санкций против компании Nord Stream AG, которая является оператором газопровода Северный поток-2, и ее гендиректора Матиаса Варнига. В Вашингтоне свое решение объяснили национальными интересами американского государства.
- Главной причиной отказа Штатов от санкций против СП-2 журналисты назвали стремление восстановить отношения с Германией, заинтересованной в реализации газопровода.
- В Белом доме заявили, что США не могут остановить строительство газопровода Северный поток-2, так как проект уже реализован на 95%.
- Верховная Рада официально обратилась к Конгрессу США с просьбой принять меры по остановке трубопровода Северный поток-2. Парламентарии призвали Вашингтон ввести санкции против всех участников российского проекта.
- Позже США ударили новыми санкциями по газопроводу Северный поток-2. Под ограничения попали 13 суден, которые связаны с реализацией российского трубопровода.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена разобраться в ситуации с новыми санкциями США против СП-2 и обвинил Вашингтон в невыполнении договоренностей.