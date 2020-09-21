"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу

После старта режима прекращения огня российские боевики около 50 раз нарушили перемирие.
В Трехсторонней контактной группе по Донбассу идет работа над созданием механизма контроля над соблюдением режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Инспекции возможны только в том случае, если Киев допустят на позиции в ОРДЛО.
Об этом заявил глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.
По его словам, в ближайшем будущем контроль режима перемирия в Донецкой и Луганской областях будет проводиться только в двустороннем порядке под патронатом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проведение ревизий военных позиций возможно только при условии допуска украинской стороны на неподконтрольные территории.Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия
"А теперь мы поставили вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не единоразово. И конечно, я подчеркиваю, что если будут приняты решения любого характера, то они будут касаться двух сторон - и той, и нашей стороны обязательно", - сказал Кравчук.
Также он добавил, что ревизия военных позиция должна проводиться не только на подконтрольных Киеву районах, но и на захваченных российскими незаконными вооруженными формированиями территорий Донбасса.
"Если инспектирование, то и у нас, и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, где та сторона нарушает те же самые минские договоренности, как они говорят, что мы нарушаем", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеЕрмак назвал условия проведения выборов на неподконтрольном Донбассе
- Напомним, 5 сентября главарь "ДНР" Денис Пушилин пообещал дать команду открыть огонь по украинским позициям, так как Киев якобы нарушил договоренности по Донбассу – ВСУ, дескать, не зарыли траншеи под Горловкой в районе поселка Шумы, как договаривались в ТКГ.
- На следующий день боевики сорвали длившееся 42-е сутки перемирие на Донбассе, обстреляв украинские позиции в районе Красногоровки.
- Украина предлагала провести совместную инспекцию позиций под Шумами, однако Россия и боевики сорвали договоренности. У Зеленского заявили, что стороны конфликта ставят Киеву неприемлемые условия.