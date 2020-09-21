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"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу

21 сентября 2020, 05:01

После старта режима прекращения огня российские боевики около 50 раз нарушили перемирие.

Кравчук
Украина должна инспектировать позиции России и боевиков в ОРДЛО - Кравчук / УНИАН

В Трехсторонней контактной группе по Донбассу идет работа над созданием механизма контроля над соблюдением режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Инспекции возможны только в том случае, если Киев допустят на позиции в ОРДЛО.

Об этом заявил глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Радио Свобода.

По его словам, в ближайшем будущем контроль режима перемирия в Донецкой и Луганской областях будет проводиться только в двустороннем порядке под патронатом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проведение ревизий военных позиций возможно только при условии допуска украинской стороны на неподконтрольные территории.Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзия

"А теперь мы поставили вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не единоразово. И конечно, я подчеркиваю, что если будут приняты решения любого характера, то они будут касаться двух сторон - и той, и нашей стороны обязательно", - сказал Кравчук.

Также он добавил, что ревизия военных позиция должна проводиться не только на подконтрольных Киеву районах, но и на захваченных российскими незаконными вооруженными формированиями территорий Донбасса.

"Если инспектирование, то и у нас, и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, где та сторона нарушает те же самые минские договоренности, как они говорят, что мы нарушаем", - подчеркнул Леонид Кравчук.Читайте такжеЕрмак назвал условия проведения выборов на неподконтрольном Донбассе

новости Украины Донбасс ОРДЛО новости России ТКГ Леонид Кравчук
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