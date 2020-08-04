Особая экономическая зона для Донбасса: эксперт объяснил заявление Кравчука

Нужно подождать более конкретного заявления Кравчука - эксперт / УНИАН

Инициатива нового главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука о создании свободной экономической зоны в регионе не является маркером, указывающим на какое-либо стратегическое направление.

Об этом заявил политический эксперт Илия Куса в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, пока данное заявление Кравчука ничего не подразумевает – мало кто действительно может понять, что значит свободная экономическая зона на Донбассе. Подобные заявления могут появляться для внутренней аудитории либо же для формирования повестки дня.Читайте также"У вас базар, слушайте Путина": Кравчук осадил пропагандистку Скабееву

"Я думаю, что надо или подождать, пока появится что-то более конкретное, или, если никакой конкретики не будет, оставить на уровне каких-то тезисов", - полагает Куса.

Напомним, новый глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в ходе встречи с группой украинских переговорщиков выступил с инициативой предоставить Донецкой и Луганской области статус свободных экономических зон.

Ранее Кравчук рассказал, почему Украине и России не удается договориться об урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Также он призвал Москву более ответственно относиться к своим обязательствам.