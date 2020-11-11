Лидер в рейтинге политических партий в Украине изменился: новый опрос

Свежий опрос показал, за кого украинцы готовы голосовать на выборах в Раду / УНИАН

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы 6 партий, при этом президентская политсила Слуга народа оказалась бы на третьем месте в общем рейтинге.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, партию ОПЗЖ готовы поддержать 22,1% тех, кто определился с выбором.

Рейтинг политической партии пятого президента Украины Петра Порошенко Европейская солидарность – 19,3%.

Свои голоса за партию Слуга народа готовы отдать 18,7% респондентов.

Электоральные симпатии у партии Юлии Тимошенко Батькивщина – на уровне 9,3 %.

Также в списке политсил, которые могли бы попасть в Верховную Раду, партия Сила и Честь – ее готовы поддержать 6,6% опрошенных, и Радикальная партия – голоса готовы отдать 5,4% респондентов.

Партию Голос поддерживают 4,7% избирателей, остальные партии также не преодолевают 5% барьер.

Опрос проводился в течение октября – ноября, полевой этап проходил с 17 по 24 октября. Методом телефонных интервью на основании случайного генерирования мобильных номеров опросили 1502 респондента, проживающих во всех областях Украины и в г. Киеве (кроме АР Крым).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Рейтинг партий в Раду / kiis.com.ua

Какие рейтинги были месяц назад?

Отметим, если бы выборы в Раду прошли месяц назад, 11 октября, то пятипроцентный барьер прошли бы четыре политические силы.

Согласно результатам опроса Центра "Социальный мониторинг", за партию Слуга народа готовы были проголосовать 25,9% респондентов.

На втором месте ‒ Оппозиционная платформа - За жизнь (22,0% респондентов).

На третьем месте ‒ Европейская солидарность (14,2% опрошенных).

На четвертом месте — ВО Батькивщина (9,5% поддержки).

Какие опросы украинцев проводились ранее: