Лукашенко пригрозил "вырезать всех мерзавцев" и назвал Байдена самозванцем: полное интервью ВВС

Лукашенко сделал громкие заявления в сторону США / Скриншот

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко дал экспрессивное интервью корреспонденту BBC Стиву Розенбергу, в котором высказался о протестах в Беларуси, борьбе с оппозицией и миграционном кризисе.

"Мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века", - прокомментировал "батька" свое непризнание в мире.

Кроме того, он заявил, что не считает Байдена легитимным президентом.

"Байден для вас легитимен или нет? С моей точки зрения - не легитимен: вы видели, что происходило на выборах", - сказал Лукашенко.

В ходе разговора о репрессиях он признал избиение мигрантов и удивил "анонсом" своих дальнейших действий.

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"Я это признаю, признаю… Вы не показывали, как машинами атаковали наших милиционеров на улицах. Были и с той стороны. Драка шла. Драка, которую вы, Запад, создали у нас, она была, я это признаю [...]. Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали", - добавил Лукашенко.

В последнем высказывании он упомянул НКО и НПО, и пригрозил ликвидировать всех, кто получал деньги от США. Причем в ближайшее время.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Утром, 8 ноября, нелегальные мигранты собрались на белорусско-польской границе с целью попасть на территорию Польши. Они разделились на две группы: первая пошла на контрольно-пропускной пункт, вторая с целью пересечения кордона пошла в леса.

Затем они предприняли попытку силой штурмовать границы Польши, использовав лопаты, щипцы и бревна. Польским силовикам удалось отразить атаку нелегалов.

После этого беженцы у границ Польши разбили палаточный лагерь. Польская сторона зафиксировала около трех сотен попыток прорыва через кордон.

В ночь на 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось попасть в Польшу. Часть мигрантов были арестованы сотрудниками правоохранительных органов.

13 ноября 50 мигрантов попали на территорию Польши в районе Старзына.

Украина и страны Европы призывают ЕС урегулировать вопрос с мигрантами у границ Польши. Государства придерживаются точки зрения, согласно которой данный кризис спровоцирован непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Страны требуют начать трибунал над Лукашенко.

В Евросоюзе планируют обсудить новые санкции против Беларуси из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Александр Лукашенко, в свою очередь, грозится ответить на ограничения, и обвиняет в миграционном кризисе Варшаву.