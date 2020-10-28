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Ляшко "пролетел" мимо Рады: ЦИК подсчитала 100% бюллетеней

28 октября 2020, 10:30

На довыборах в Раду по 208 округу выиграл кандидат от Слуги народа.

Ляшко проиграл довыборы в Раду / УНИАН

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко проиграл довыборы в Верховную Раду на 208 округе в Черниговской области Слуге народа Анатолию Гунько. После обработки 100% бюллетеней Олег Ляшко отстал более чем 1 тысячу голосов.

Согласно обнародованным подсчетам, Гунько проходит в парламент – за него отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов). Олега Ляшко поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,68% голосов и занимает третье место.

Отметим, вечером, 25 октября, после закрытия всех избирательных участков, Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал, что победил на довыборах народного депутата и возвращается в Верховную Раду.

"Спасибо всем и каждому за победу на 208-м округе. Это наша общая победа! Я вернулся", — отметил Ляшко.

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Однако, после промежуточных результатов, которые обнародовали в Центризбиркоме, Ляшко обвинил Слугу народа Гунько в подкупе избирателей.

"Кандидат от власти побеждает на участках с аномально высокой явкой, что свидетельствует о массовой скупке голосов в его пользу. Я обратился с заявлением в Нацполицию и Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за подкуп избирателей и фальсификации выборов", - написал Ляшко в Facebook.

Отметим, в 2019 году по этому округу в Верховную Раду прошел Валерий Давиденко. 23 мая 2020 нардепа из группы "Доверие" обнаружили мертвым в собственном офисе.

У политика было огнестрельное ранение. Полиция расследует уголовное производство по статье умышленное убийство.

Местные выборы 2020 - о чем ранее писал Главред:

Олег Ляшко выборы в Раду
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