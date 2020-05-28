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Миллиарды убытков: министра Буславец хотят внести в реестр коррупционеров

28 мая 2020, 12:06

Гео Лерос подал на министра энергетики заявление в НАПК.

Министр энергетики Ольга Буславец должна быть внесена в реестр коррупционеров за нарушение антикоррупционного законодательства. Такое заявление сделал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Министр действовала в состоянии реального конфликта интересов, когда 8 мая напрямую дала "окреме доручення" подразделению Энергоатома, для того, чтоб сохранить выведенное ранее подразделение, в котором работает её сын", - написал он в Facebook.

Депутат считает, что  деятельность Буславец на должности министра направленная исключительно в интересах олигархов.

"Я считаю деятельность Буславец на должности министра исключительно в интересах олигархов, на сегодня Энергоатом получает миллиард гривень убытка каждый месяц, соответственно прибыль оказывается в руках олигархов. При этом, план спасения энергетики готовят не министры, а менеджеры Ахметова", - написал он.

Лерос добавил, что "монополист поставил своего министра и теперь Украина покупает тепловую и альтернативную энергию, уничтожая дешевую атомную энергетику, а остальные граждане - заложники и не могут на это повлиять.

"Этот министр, используя своё служебное положение, трудоустраивает своего сына, мы на это тоже не можем повлиять, этот беспредел пора заканчивать", - резюмировал он. По словам депутата, сегодня он подал заявление в НАПК, связанное с приватным интересом Буславец в госпредприятии НАЭК Энергоатом.

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