Минюст призвал украинцев высказаться по поводу судьбы судей КСУ

Малюська призвал украинцев принять участие в опросе / УНИАН

В Минюсте призвали украинцев высказать свое отношения к законодательной инициативе президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ.

"Мы видим, что не всегда есть возможность решать глобальные проблемы только с помощью закона, порой приходится принимать политические решения, но нам важно знать мнение народа, чтобы не допустить узурпации власти", – отметил глава Минюста в эфире программы Свобода слова Савика Шустера .

Он задал украинцам следующий вопрос: "Имеют ли право Верховная Рада и президент, вопреки Конституции, уволить судей Конституционного суда Украины, злоупотребляющих своими правами в личных интересах?"

Предложено три варианта ответа:

Имеют право уволить.

Не имеют права. В любом случае нужно действовать согласно Конституции.

Надо доказать, что судьи злоупотребляют своими правами.

По состоянию на 1 ноября уже проголосовало 13 177 человек. Опрос продлится до 2 ноября в 17:00.

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Ответить на вопрос министра можно с телефона или компьютера (участие анонимное). Для этого нужно пройти короткую регистрацию в чат-боте, загрузив его по ссылкам и следовать подсказчику:

Скандальное решение КСУ и последствия – о чем сообщалось ранее: