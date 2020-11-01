Минюст призвал украинцев высказаться по поводу судьбы судей КСУ

По состоянию на 1 ноября уже проголосовало 13 177 человек. Опрос продлится до 2 ноября в 17:00.
В Минюсте призвали украинцев высказать свое отношения к законодательной инициативе президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ.
"Мы видим, что не всегда есть возможность решать глобальные проблемы только с помощью закона, порой приходится принимать политические решения, но нам важно знать мнение народа, чтобы не допустить узурпации власти", – отметил глава Минюста в эфире программы Свобода слова Савика Шустера .
Он задал украинцам следующий вопрос: "Имеют ли право Верховная Рада и президент, вопреки Конституции, уволить судей Конституционного суда Украины, злоупотребляющих своими правами в личных интересах?"
Предложено три варианта ответа:
- Имеют право уволить.
- Не имеют права. В любом случае нужно действовать согласно Конституции.
- Надо доказать, что судьи злоупотребляют своими правами.
По состоянию на 1 ноября уже проголосовало 13 177 человек. Опрос продлится до 2 ноября в 17:00.
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Ответить на вопрос министра можно с телефона или компьютера (участие анонимное). Для этого нужно пройти короткую регистрацию в чат-боте, загрузив его по ссылкам и следовать подсказчику:
Скандальное решение КСУ и последствия – о чем сообщалось ранее:
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.