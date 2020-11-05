Минздрав подписал важное соглашение с ВОЗ

Документ определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы.
Минздрав подписал со Всемирной организацией здравоохранения соглашение о сотрудничестве на два года.
Подписание состоялось в онлайн-режиме, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
По его словам, документ определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы.
"В частности, относительно решения таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения", - написал он.
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Автор: Екатерина Трохимчук