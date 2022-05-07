Мстят русскоязычным: Резников назвал главную ошибку Кремля

По его словам, главной ошибкой Кремля является то, что они начали уничтожать русскоязычные города, такие как Волноваха, Харьков и Мариуполь.
Войска России в основном обстреливают русскоязычные города Украины. Таким образом, враг мстит русскоязычным украинцам, заявил глава Минобороны Алексей Резников в эфире телемарафона UAразом.
По его словам, главной ошибкой Кремля является то, что они начали уничтожать русскоязычные города, такие как Волноваха, Харьков и Мариуполь.
Резников добавил, что ракетными ударами враг мстит русскоязычным украинцам, которые "не встретили оккупантов с цветами".
"Они по сути отомстили и мстят дальше украинцам русскоязычным, которые не встретили их с цветами, как они себе мечтали. Поэтому столько ракетных поражений в города, где преобладает русскоязычное население", - сказал он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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