Мстят русскоязычным: Резников назвал главную ошибку Кремля

Алексей Резников назвал главную ошибку Кремля / Офис президента

Войска России в основном обстреливают русскоязычные города Украины. Таким образом, враг мстит русскоязычным украинцам, заявил глава Минобороны Алексей Резников в эфире телемарафона UAразом.

По его словам, главной ошибкой Кремля является то, что они начали уничтожать русскоязычные города, такие как Волноваха, Харьков и Мариуполь.

Резников добавил, что ракетными ударами враг мстит русскоязычным украинцам, которые "не встретили оккупантов с цветами".

"Они по сути отомстили и мстят дальше украинцам русскоязычным, которые не встретили их с цветами, как они себе мечтали. Поэтому столько ракетных поражений в города, где преобладает русскоязычное население", - сказал он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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