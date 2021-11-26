"Мы в начале большой войны": Зеленский сделал заявление о борьбе с олигархами в Украине

Мы в начале большого процесса и большой войны - Зеленский / Скриншот трансляции пресс-марафона президента на YouTube

В Украине начался процесс большой войны, связанной с реализацией курса на деолигархизацию. Нельзя допустить, чтобы большой бизнес влиял на средства массовой информации и политический процесс. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-марафона 30 вопросов президенту Украины он сказал о том, что власти выполняют свои обещания, и сейчас государство на пороге крупных процессов и большой войны в ситуации с деолигархизацией.

"Вы видите, что были обещания. Некоторые из них мы выполнили, что касается деолигархизации – мы в начале большого процесса и большой войны…", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что большой бизнес в стране не должен влиять на средства массовой информации и политический процесс.

"Мы ее только начали. Тут нет ничего личного – я к большому бизнесу отношусь с уважением по вопросу рабочих мест. Однако важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и влиял на медиа и влиял на политиков. Это очень важно, мне кажется", - подчеркнул Владимир Зеленский.