"Нужен пиар-ход": эксперт пояснил угрозы Грузии из-за назначения Саакашвили

Власти Грузии хотят насолить Саакащвили перед выборами - эксперт / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили делает все для того, чтобы стать вице-премьер-министром Украины. Занять соответствующее кресло предложил ему президент Владимир Зеленский. Такой шаг вызвал резкую критику у Грузии.

В эксклюзивном комментарии Главреду эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич пояснил, с чем связана негативная реакция правительства Грузии на возможное возвращение Саакашвили в украинскую политику.

"Реакция Грузии на возможное назначение Саакашвили связана, в первую очередь, с внутреннеполитическими процессами в самой Грузии. Саакашвили и ранее был в Украине, но ранее столь резкой реакции не было. Но сейчас, в период коронавируса и мирового кризиса, в странах мира создаются условия политической нестабильности, когда население в любом случае будет недовольно", - отметил Тышкевич.

Читайте такжеСаакашвили ошарашил заявлением о России

По мнению эксперта властям Грузии необходимо будет хоть как-то отреагировать на назначение Саакашвили в Кабмин. Это связано с тем, что осенью в стране должны состоятся выборы и правящей партии невыгодна конкуренция оппозиционера Михо. Также Тышкевич сделал акцент на паузе во взаимоотношениях между Украиной и Грузией.

"Властям (Грузии, - ред.) нужен некий пиар-ход. Это не настолько принципиальный вопрос для Грузии - посла, теоретически, могут отозвать, но тут вопрос в другом. Если ранее у Украины и Грузии были довольно тесные взаимоотношения, то сейчас это больше напоминает паузу. И это связано с уменьшением экономического сотрудничества. Дело еще и в том, что у Грузии осенью также, как и в Украине, должны пройти выборы. И партия Саакашвили в Грузии оппозиционная. Это практика постсоветских стран, когда правящая партия делает из оппозиции исчадие ада, в случае, если у нее есть возможность отобрать большинство. И в таком случае заявление принципиальной позиции по Саакашвили – это отображение мнения провластных сил Грузии", - отметил Тышкевич.

Саакашвили в Кабмине

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили претендует на пост в Кабмине – его хотят назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Премьер Грузии Георгий Гахария говорил, что, если Украина назначит Саакашвили вице-премьером, то за этим шагом обязательно последует реакция.

Чиновник подчеркнул, что Грузия пока не отозвала своего посла из Украины, но, если решение о назначении Саакашвили будет принято, отзовет дипломата как минимум для консультаций.