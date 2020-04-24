Обещать не значит жениться: Зеленский "проигнорил" встречу с Саакашвили

Зеленский решил не ехать на встречу с Саакшвили и "слугами народа" / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал встречу с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которому недавно предлагал пост вице-премьер-министра.

Как пишет Obozrevatel, встреча Саакашвили со "слугами народа" проходила сегодня в КВЦ "Парковый", но президента на ней не было.

Также стало известно, что на данный момент кандидатуру Саакашвили готовы поддержать всего лишь 100 нардепов.

Читайте также"Нужен пиар-ход": эксперт пояснил угрозы Грузии из-за назначения Саакашвили

На заседании фракции Слуга народа Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие в местных выборах осенью 2020 года.

"Я не собираюсь идти ни на какие выборы никакой осенью… если и пойду, то вместе с вами", - сказал Саакашвили.

Также он заявил, что за много лет в украинской политике еще не видел "такой классной команды".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил экс-главе Одесской ОГА стать советником премьер-министра, но тот отказался. Что думает по этому поводу глава Кабмина Денис Шмыгаль пока неизвестно.

Саакашвили в парламенте

Как ранее писал Главред, Михаил Саакашвили возвращается в украинскую власть. Бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии может занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Напомним, Саакашвили будет лично встречаться с фракцией Слуги народа, чтобы убедить депутатов проголосовать за его назначение вице-премьером в правительство Дениса Шмыгаля.

Также Саакашвили прокомментировал свой давний конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым может пересекаться в одном правительстве.